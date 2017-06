Úrady mu dali robotu len na víkend, teraz nemá prácu ani peniaze: Pán premiér, takto si to predstavujete?

Lietavovci sú momentálne bez akéhokoľvek príjmu. Obidvaja sú nezamestnaní a teraz živoria. „Manželka ešte do októbra pracovala, no pre zdravotné problémy musela skončiť. Poslednú podporu dostala v apríli a teraz čakáme, či nám schvália dávku v hmotnej núdzi,“ povedal zúfalý Ján. On sám zostal aj bez toho mála peňazí, ktoré predtým ako dlhodobo nezamestnaný dostával.

Keď vlani v novembri odmietol víkendovú prácu koordinátora výroby v automobilke pri Trnave, úrad ho z evidencie uchádzačov o zamestnanie vyradil. Tvrdí, že za celé roky mu na úrade práce inú robotu neponúkli. „Teraz nedostávam ani cent,“ krúti hlavou. „Viem, že túto robotu ponúkali viacerým nezamestnaným nad 50 rokov. Pri jednej z návštev úradu práce som na stole videl ďalších 17 vyradených. Išlo doslova o likvidačný krok zameraný na túto vekovú kategóriu,“ tvrdí.

Nevie si ani predstaviť, ako by nočnú prácu v hlučnom prostredí, stále v stoji, zvládal. „Už nie som najmladší a mám problémy s vysokým tlakom,“ podotkol. V automobilke mal na základe ponuky robiť od piatka do nedele, čiže len víkendové zmeny. Minimálne by musel odrobiť jednu, maximálne tri. Za hodinu by dostal tri eurá. Musel by si avšak odrátať náklady na cestovné a stravu.

Tvrdí, že za celé roky bola toto prvá ponuka, ktorá mu z úradu práce prišla. „To mám v mojom veku robiť na druhom konci republiky ako otrok, len aby som neumrel od hladu? Kam tento štát speje? Dôchodcovský vek stále zvyšujú a zrejme chcú, aby človek vypustil dušu priamo na pracovisku,“ dodal rozhorčene.

Podľa úradníkov Ján odmietol ponuku vhodného zamestnania

Úrad práce vo Zvolene vyradil Jána z evidencie pre nespoluprácu s tým, že odmietol ponuku vhodného zamestnania bez vážnych dôvodov. Ján sa odvolal, opísal svoj zdravotný stav vrátane užívania liekov na srdce a vysoký tlak. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny nechce tento prípad komentovať až do ukončenia odvolacieho konania.

Jeho hovorkyňa Jana Lukáčová tvrdí, že úrady práce ponúkajú uchádzačom len vhodné zamestnania. Znamená to, že ponúkaná práca zohľadňuje zdravotný stav občana, prihliada na niektorú z kvalifikácií, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce. Zákon podľa Lukáčovej nehovorí o tom, do akej vzdialenosti od miesta trvalého bydliska sa môže uchádzačovi ponúknuť práca.

Odborník z toho ostal prekvapený

Michala Páleníka z Inštitútu zamestnanosti zarazila informácia o vyradení 57-ročného muža z evidencie. Prácu v automobilke vrátane nedeľných a nočných pracovných zmien nepovažuje za vhodné riešenie pre 57-ročného človeka. Podľa neho chýba aj jasné stanovenie, čo je primeraná lehota dochádzania do práce. „Malo by to byť určené časom dochádzania verejnou dopravou. Cestovať do práce 2 hodiny a ďalšie 2 hodiny späť je už priveľa,“ zdôrazňuje Páleník.