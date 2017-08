Uznávaná umelkyňa bojuje s osudom: Príšerná choroba jej vzala zdravie, ale nie nádej

Umelkyňa z Prievidze nestráca vieru a nádej. „Keď počúvam pacientov v čakárni u lekára, ako sa predháňajú, ktorý koľko liekov užíva, iba sa pousmejem. Lieky ma stoja vyše 90 eur mesačne, aj to iba tie životne dôležité. Jednorazové ihly som nútená používať aj niekoľko dní,“ priznáva sa k nezávideniahodnej situácii výtvarníčka. Choroby prenasledujú umelkyňu už od detstva. Najskôr cukrovka, a aby toho nebolo málo, pred pätnástimi rokmi jej prvý raz diagnostikovali rakovinu.

„Vtedy sa mi ju podarilo zlikvidovať hladovkou. Neskôr sa mi však vrátila. Aj keď mi je strašne a žijem v neustálych bolestiach, zbytočne sa tým nezaoberám a nedávam to na sebe znať. Čím mi je horšie, tým viac sa smejem a žartujem. Rakovinu si nepripúšťam, pretože by to nikam neviedlo,“ hovorí pani Oľga. K cukrovke a rakovine neskôr pribudli infarkty, ktoré našťastie prežila. To všetko sa podpísalo na fyzickej i psychickej kondícii. „Snažím sa tvoriť, ale v dôsledku cukrovky mi odišla pravá ruka, takže keď držím ceruzku, po chvíli dostanem kŕč a končím. Ale musím to aspoň skúšať,“ dodáva nezlomná žena.

A čo je hlavnou témou Oľginých obrazov, ktoré tvorí technikou rytia do kovových platní? „Hľadanie svetla v tme. Nielen vo fyzickej rovine, ale najmä v symbolickej a duchovnej. Svetlo ako očista a hľadanie pravdy, lásky, viery a nádeje,“ vysvetľuje autorka. Podľa nej sa bez nádeje nedá žiť. „Zvlášť keď človek má množstvo diagnóz, ktoré spôsobujú, že tvorca prestáva tvoriť. Najväčším utrpením je však bolesť duše.“



Umelkyňa má doma množstvo diel, ktoré by chcela ukázať milovníkom umenia predovšetkým v Bratislave. Ako hovorí, na usporiadanie výstavy treba nemálo peňazí, a tie nemá. „Ako tvorca som na Slovensku takmer v anonymite, pritom na zahraničných výstavách som vždy zaujala,“ konštatovala pani Oľga, ktorá napríklad na medzinárodnej súťažnej výstave v Taliansku v roku 2008 získala víťaznú palmu „Premio Giovani Emergenti“ za výnimočný zjav a mimoriadny umelecký prínos do medzinárodného výtvarného umenia.

„Ako sa hovorí, nikto nie je doma prorokom,“ pousmiala sa umelkyňa. Oľga Šarinová je nielen svojská výtvarníčka, ale doma je aj v hudbe. Jej milované husličky, ktoré dostala k okrúhlym narodeninám, sú však teraz nemé. „Žiaľ, choroby, ktoré oslabujú moje ruky, mi nedovoľujú hrať. Takže si husličky každý deň aspoň pohladkám. Verím však, že ešte budem môcť rozoznieť ich struny a vrátiť sa aj k výtvarnej tvorbe,“ uzavrela dojímavo umelkyňa, ktorá sa nedáva zlomiť nemilosrdným osudom.