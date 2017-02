Mladý boxerista Filip (20) bojuje o život: No nevzdáva sa a je z neho hrdina!

Filip sa v sobotu večer vybral z Čadce od známych domov do Dunajova. Jeho cesta sa však predčasne skončila pri Krásne nad Kysucou v katastri obce Oščadnica.

Otec Jozef, ktorý sedel za volantom, mal predbiehať, lenže sa nestihol včas zaradiť a v protismere sa zrazil s autom, ktoré šoféroval Filip (20). Auto rodiny odhodilo mimo vozovky, kde zostalo prevrátené na streche. Následky zrážky boli desivé. Manželia Jozef (†42), Marcela (†40) aj ich syn Adrián (†17) na mieste zomreli, mladý Filip momentálne stále bojuje v banskobystrickej nemocnici o život.

„Jeho stav je vážny, no momentálne má za sebou dve operácie a v pondelok ho čaká ďalšia. Po nehode utrpel viaceré zlomeniny,“ povedala dnes pre Plus JEDEN DEŇ jeho mama Martina (39).

Namiesto vrtuľníka sanitkou

Mladý chalan utrpel viacnásobné zlomeniny a mal masívne krvácanie do panvy. „Mal obrovské bolesti a prevážali ho nakoniec sanitkou do nemocnice v Banskej Bystrici. Vôbec ho neprevážali vrtuľníkom. Lekári v Bystrici sa chytali za hlavu, že v tak hroznom stave ho doviezli sanitkou. Povedali nám, že mohol zomrieť aj v sanitke,“ hovorí Martina.

Má vážne zranenia

Filip pri dopravnej nehode utrpel zlomeninu panvy, predlaktia, tvarovej časti a jabĺčko a veľa povrchových zranení. „Jeho stav ešte nie je stabilizovaný a preto ho nemôžu ani operovať. Bojíme sa o neho a chceme, aby sa z toho čo najskôr dostal,“ nádeje sa matka, ktorá mladej Natálie vyjadruje úprimnú sústrasť. „Vôbec sa na ňu nehneváme, ani na jej rodinu,“ dodala matka.

Jeho prognózy sú však neisté

Filipa lekári nakoniec operovali. Má za sebou dve vážne a náročné operácie, no z Filipa sa stáva hrdina, pretože obe operácie zvládol bravúrne. Mladého chlapca však čakajú ešte ďalšie dôležité operácie. Filip je obľúbený boxerista na Kysuciach, ktorí získal na súťažiach mnoho ocenení. Otrasení z obrovskej tragédie sú aj boxeri na Kysuciach. Filip je totiž veľký talent, rozbiehal sľubnú kariéru a jeho osud poznačil aj jeho kamarátov. „Držím mu palce, je silný človek a veríme, že sa z toho pozviecha, držíme mu palce a modlíme sa za jeho zdravie,“ povedal nám Filipov kamarát Martin (21), ktorý dodal, že rodina je pre neho všetkým. "Svojich rodičov a najmladšieho brata miluje nadovšetko a oni jeho. Teraz sú jeho veľkou oporou a on to cíti," uzavrel Martin.

Čaká ho dlhá liečba

Ako nám povedali v banskobystrickej nemocnici, jeho stav je nateraz stabilizovaný, avšak po ukončení liečby v nemocnici, ho budú čakať ešte dlhé mesiace rehabilitácie a liečby. Do mesiaca by mal absolvovať minimálne dve rehabilitácie a niekoľko pobytov v liečebni a to už nehradí zdravotná poisťovňa. Pacient si takúto liečbu hradí sám.