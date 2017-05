Veľká noc v slzách: Mariannu (26) vyhnala bieda ďaleko od domova a jej dvoch malých detí

Marianna už dlho zažíva krušné chvíle. S dvomi deťmi ostala sama, ich otec sa o ne nezaujíma. Pred tromi rokmi sa jej synček Maťko ocitol s ťažkou diagnózou na onkológii. Keď sa pozbieral po agresívnej chemoterapii a ožarovaní, rodina sa ocitla v biede.

Mladá žena musela pre synovu chorobu skončiť so živnosťou. Po liečbe nastúpila do ovčína, no zo skromného platu nevyžili. Zarobila 350 eur, na dcérku dostáva výživné 27 eur. Nevidela inú možnosť, len nechať deti u babky a ísť za prácou ďaleko, až k Norimbergu.

Slzy, objatia aj šibačka

S odchodom mamy sa synček Maťko (10) a dcérka Martinka (7) len veľmi ťažko vyrovnávajú. Od januára sa videli len dvakrát. Teraz ich Marianna prekvapila a prišla na sviatky aspoň na tri dni domov. „Bolo to veľmi radostné a zároveň aj bolestivé stretnutie. Všetci sme plakali pri mojom príchode a aj keď som na Veľkonočný pondelok odchádzala. No nič iné mi neostáva,“ hovorí Marianna.



A hoci tri dni boli pre mladú rodinku veľmi málo, predsa sa snažili užiť si radosť zo spoločného stretnutia aj sviatkov jari. Maťko mamku na Veľkú noc aj vyšibal a nechýbali ani vrúcne objatia.

Deťom chýba vlastná izba

Po zverejnení Marianninho príbehu v denníku Plus JEDEN DEŇ si ho prečítalo množstvo Slovákov a mnohí z nich pomohli finančným príspevkom prostredníctvom charitatívneho projektu Plus pre ženy. „Z celého srdca ďakujem všetkým dobrým ľuďom. Pomôže nám to začať s budovaním ústredného kúrenia v dome. Snom mojich detí je, aby mali raz aj vlastnú detskú izbu,“ prezrádza mamička.

Splnenie tohto detského sna si bude vyžadovať ešte dlhé odlúčenie a veľa detských slzičiek. Marianna je rozhodnutá nevzdať sa a postarať sa o svoje deti. Želá si len jedno. „Aby sme boli všetci zdraví. Neviem, dokedy budem nútená byť tak ďaleko od nich, no inú možnosť naozaj nemám,“ dodala so slzami v očiach.