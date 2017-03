Vianočný darček pre všetkých šoférov: Vieme, ako sa dostanete počas sviatkov popod Strečno

Zúfalstvo je preč. Motoristi sa môžu tešiť na bezproblémový prechod popod Strečno počas celých Vianoc a tiež Nového roka. Sanačné práce sa počas týchto dní nebudú realizovať. V období od 24. decembra 2016 do 13. januára 2017 bude cesta I/18 v Strečnianskej úžine prejazdná bez obmedzení. "Sanačné práce na skalnom brale pod hradom v obci Strečno nebudú v tomto období vykonávané," informoval nás prednosta Okresného úradu v Žiline Michal Lavrík.

Cesta mala byť uzavretá

Podľa našich informácií sa uvažovalo, že krátko po Vianociach na najbližší víkend by mala byť cesta uzavretá. "Vtedy je však Silvester a to by sme narobili poriadne starosti vodičom, ktorí sa chystajú tráviť Nový rok na východe Slovenska. Museli by obchádzať niekoľko kilometrovú trasu a tvorili by sa dlhé zápchy," dozvedeli sme sa z Okresného úradu.

Po Novom roku opäť obmedzenia

Takže zúfalstvo nehrozí, no vodiči sa však budú musieť opäť pripraviť na klasické obmedzenia a to počas najbližšieho víkendu po Novom roku 14. a 15. januára 2017, kedy bude uzavretá cesta opäť na dva dni.

Tadiaľto vedú obchádzky

Obchádzka pre osobnú dopravu do celkovej hmotnosti 7,5 t bude možné prejsť cez Terchovú. Kamiónovej doprave sa odporúča žilinskému kraju úplne vyhnúť a použiť obchádzku cez Martin, Príbovce, Slovenské Pravno, Nitrianske Pravno, Prievidzu, Bánovce nad Bebravou, Trenčín a Žilinu.