Pohľad to bol naozaj otrasný. Zvieratá sa v chladnom kysuckom počasí triasli vonku zimou. Najhoršie na tom boli dva býky, ktoré "chovateľ" z Novej Bystrice zavrel do malej dodávky. Už z diaľky bolo počuť zúfalé zvuky, ktoré vydávali.

Kravy prosili vodičov o pomoc

Chovateľ z Novej Bystrice na Kysuciach chová niekoľko kráv pod holým nebom, či je leto alebo zima. Kravy sa pasú vonku či sneží či mrzne, vo dne - v noci. Veľakrát sadostali z chabej ohrady a vyšli na cestu, akoby hľadali pomoc u vodičov prechádzajúcich okolo. "Išla som raz okolo neskoro večer a na ceste som zbadala asi štyri kravy. Ak by som nezabrzdila, vrazila by som do nich a hneď by nešťastie bolo na svete," povedala Jana zo Starej Bystrice. V tom momente netušila, čo ma robiť.

Viacerí ľudia sa na nás obrátili s prosbou o riešenie daného problému. "Nikto s tým nič nerobí. Takto sa o zvieratá predsa nemožno starať. Je to na zaplakanie," vraví obyvateľ Novej Bystrice, ktorý býva popri ceste.

Všetky zvieratá, aj tie domáce a domestikované, sú vo svojej prirodzenosti spojené s prírodou. Žijú v nej, živia sa ňou, pohybujú sa v nej. A to za každého počasia a ročného obdobia. Mohlo by sa tak zdať, že zimu vonku ľahko prečkajú, čím chov v uzavretom priestore teda nie je potrebný. Nemusí to však byť tak úplne pravdou.

Veterinári problém riešia

Regionálna veterinárna a potravinová správa v danej veci koná. "Bola vykonaná úradná kontrola na mieste samom inšpektorom, boli zistené nedostatky. Vykonali sme zisťovanie vlastníka zvierat, boli mu uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a bude mu uložená aj finančná sankcia," informovala nás riaditeľka úradu Jana Ščuryová.

V maštali sa cítia ako doma

Uľahčiť zimu pomôže zvieratám a najmä kravám prístrešok či závetrie s podstielkou, kam sa zviera môže kedykoľvek schovať pred nepriaznivými podmienkami. S mrazom nedokáže bojovať žriebä, ani chorý dobytok. Chovatelia by mali zvoliť vnútorný chov "V zime je fajn pustiť kravy von na hodinu, maximálne dve, ale aj oni ako ľudia majú radi teplo a v maštali sa cítia ako doma," vraví skúsený chovateľ Peter Janckovič.

Muža, ktorý necháva zvieratá pod holým nebom, sme našli doma. Neďaleko bola spomínaná biela dodávka, z ktorej išiel buchot a divné zvuky. "O zvieratá sa starám už od detstva. Viem, ako sa o ne dobre starať. Prísun vody a jedlo mali dostatok, keď sú adaptované od jari do jesene, tak im zima nie je. Teraz už nemám žiadne kravy, lebo ľudia boli nespokojní a sťažovali sa," povedal nám farmár Peter.

V jeho dodávke, ktorú má požičanú od kamaráta, sme našli dobytok. Na našu otázku, či je to jeho auto, s úsmevom povedal, že nie. "Čo sa nachádza v aute neviem, asi tam má niekto nejaké holuby. Ja na ňom nejazdím, kravy tam určite nie sú, pretože ako by sa tam krava dostala," vraví chovateľ.

Na náš podnet prišla polícia

Na základe týchto poznatkov sme zavolali políciu, aby danú vec prešetrila na mieste. Policajná hliadka zo Starej Bystrice prišla okamžite a ich profesionálny prístup hovoril za všetko. Obzreli si dodávku a po chvíli išli za majiteľom domu. Muži zákona sa totiž snažili ihneď pomôcť zvieratám a dostať ich von, no žiaľ i napriek veľkej snahe sa im to nepodarilo. A tak išli do domu, v ktorom býva mladý farmár. Ten bol z ich návštevy prekvapený. No ani policajtom sa nechcel "pochváliť", čo ukrýva vo svojom aute.

Nakoniec sa zistilo, že auto patrí mladému mužovi z Radole v okrese Kysucké Nové Mesto a po výzve polície prišiel na miesto. "Ja som mu ho požičal pred pol rokom ako dobrému kamarátovi. No že teraz budú z toho iba problémy som netušil. Veľmi ma mrzí, že zneužil moje dobro," uviedol Pavol (36). Mladému chovateľovi však zrejme prišlo z toho všetkého nevoľno a zavolal si záchranku. Tá síce prišla, no muža záchranári len skontrolovali, ale do nemocnice neodviezli.

Býci sú infikovaní

Paradoxom však je, že Peter ani majiteľovi auta, ani policajtom neotvoril dodávku, aby nazreli dovnútra, čo sa tam vlastne nachádza. Preto zavolali pracovníka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Na jeho príchod sme spolu s mužmi zákona čakali takmer dve hodiny. Nakoniec chovateľ dodávku otvoril, boliv nej dvaja malí býci.

Na mieste zistil veterinár niekoľko nedostatkov, ktoré budú musieť vyriešiť. Najmä to, že býk bol infikovaný. Chovateľ plánoval dvoch býkov predať. Komu a za koľko sme sa nedozvedeli, no zrejme celý prípad bude riešiť okrem veteriny už aj polícia.