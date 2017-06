VIDEO Je mladý, krásny a vzácny: V Štiavnických Baniach o nikom inom ani nehovoria

Mláďatko orla stepného sa vyliahlo 13. mája v Základnej škole na Štiavnických Baniach, kde oficiálne vyučujú aj sokoliarstvo.

Keď prišlo na svet, malo 94 gramov, no teraz je už z neho poriadny nezbedník. Má takmer 2,5 kila a teší sa dobrej kondícii.

Narodilo sa po umelom oplodnení

Jeho matka Hedviga je 20-ročná samička, ktorá sa vyliahla v moskovskej zoo. Otcom je 15-ročný Eagle pochádzajúci z Bojníc.

Ich spoločné orlíča je ale výsledkom umelého oplodnenia, preto žijú oddelene.

S výchovou a starostlivosťou pomáha Hedvige siedmačka Sarah Zacharová (13). Orlica totiž považuje za partnera človeka, lebo ním bola odmalička kŕmená. To isté platí aj o samcovi Eaglovi. „Obidvoch rodičov sme mali spolu vo voliére dlhé roky, no k ničomu medzi nimi nedošlo. Tak sme ich rozdelili a riešili to insemináciou,“ povedal riaditeľ školy Pavol Michal.

Orol alebo orlica?

Sarah je orlíčaťu druhou mamou a vzorne sa oň stará. „Už pred vyliahnutím som denne kŕmila samičku a vážila vajíčko,“ hovorí s tým, že silným zážitkom bolo, keď sa malé začalo dva dni pred príchodom na svet ozývať. Samotné liahnutie s vyďobávaním trvalo 24 hodín.

Pohlavie mláďatka zatiaľ nevedia určiť, preto ešte nemá meno. Pokusy lietať začne robiť o pár týždňov. Teraz ho Sarah pravidelne navštevuje a vyberá ho von. „Aby si zvykalo na ľudí a nebálo sa ich,“ vysvetlila. Okrem toho Hedvige aj malému niekoľkokrát denne nosí čerstvé mäso, čistí vodu a mení halúzky v hniezde. „Orlíčatko tiež vážim a sledujem, ako extrémne rýchlo rastie. Denne priberie minimálne 35 gramov,“ dodala.