VIDEO Kto miluje hady, jaštery či obrovské tarantuly, nájde ich v Banskej Bystrici: Pavúčik je môj miláčik!

Najväčšia teraristická a akvaristická burza na Slovensku pritiahla cez víkend do obchodného centra v Banskej Bystrici stovky zvedavcov. Viac ako 60 vystavovateľov sa pochválilo svojimi jaštermi, hadmi, škorpiónmi či obrovskými tarantulami. Chovateľ Štefan predviedol len zlomok toho, čo má vo svojej zbierke.

„Doma mám špeciálnu miestnosť a v nej asi 2-tisíc pavúkov,“ šokoval nás. Svojich miláčikov vraj dokáže pozorovať celé hodiny, no do rúk ich berie len výnimočne. „Nie sú na chytanie,“ podotkol s tým, že pred týmto hmyzom treba mať rešpekt. „Niektoré tarantuly môžu aj ublížiť, uhryznúť. Keď ich však človek chová roky a študuje, vie ich správanie predvídať,“ dodal. Pri jeho výstavných kusoch sa pristavil fascinovaný Dominik (5).

„Veľmi sa mi páčia, hneď by som si nejakého kúpil,“ povedal očarený. „Mama sa ich bojí, ale prehovorím ju,“ vyhlásil sebavedome. My sme si pri pohľade na ňu až takí istí neboli. „Sú odporné, v žiadnom prípade,“ podotkla znechutene. Na svoje si teda Dominik prišiel aspoň pri hadoch, z ktorých jeho mamina strach nemá. Jedného si s úsmevom zobral do rúk a spokojne ho pozoroval.