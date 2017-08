VIDEO Od smrteľnej tragédie ich delil iba krôčik: Keď vodič vyšiel po nehode z auta, policajti neverili vlastným očiam

Vozidlo, na ktorom včera popoludní havaroval na rovnej ceste pri Maškovej v okrese Lučenec, malo patriť práve Lucii.

„Keď sme ich zachraňovali, tvrdili nám, že sa mali pohádať. Vodič sa zrejme obzrel dozadu, nezvládol riadenie a prevrátil sa do jarku,“ povedali zasahujúci hasiči.

Vodič, ktorý má na jednej nohe protézu, sedel po nehode na ceste. O ženu s dieťaťom sa starali záchranári.

„Vôbec nič si nepamätám. Neviem, kde a ako sme havarovali, ani čo je s autom. Netuším ani to, ako som sa z auta dostala. Bolí ma hlava, krk aj ruky a nohy. Čo je s autom?“ pýtala sa Lucia.

„Maminka, však pôjdeme domov?“ neustále opakoval syn Romanko, ktorý ako jediný kráčal po svojich, hoci na jednu nohu kríval.

Miro nafúkal 2,73 promile a do nemocnice ho sprevádzala policajná eskorta. Na vyšetrenie zobrali aj Mira, keď ho vynášali na vozíku, žena po ňom zakričala. „Ty si šoféroval, ty debil.“

Stále však tvrdila, že vodič nepil žiadny alkohol. Keď sme sa jej však pýtali, aby si predsa len spomenula, či si Miro pred jazdou niečo nedal, tak malý Romanko zrazu povedal: „Áno, maminka, pil borovičku, ja som to videl...“

"Miroslav z Lučenca pod vplyvom alkoholu sa nevenoval vedeniu motorového vozidla a pravdepodobne aj v dôsledku vysokej rýchlosti prešiel do protismeru. Zišiel do ľavej priekopy v smere jazdy. Vo vozidle boli ešte Lucia (34) z Lučenca a jej syn Roman (8), ktorý bol v šoku. Všetci boli so zraneniami odvezení do nemocnice v Lučenci. Vodič mal 2,73 promile alkoholu v krvi a začali sme trestné stíhanie za ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky a marenie výkonu úradného rozhodnutia,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.