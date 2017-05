VIDEO Zdochliny v obľúbenom tajchu: Tejto vode sa radšej vyhnite!

Novobanský tajch je obklopený nádhernou prírodou, no kúpať sa tam v lete môžete len na vlastné riziko. Jazero totiž nie je vždy v najlepšom stave.

Dôkazom je aktuálna situácia, na ktorú upozornili miestni obyvatelia. „Uhynuté ryby sú povyvracané na ploche jazera a po okrajoch,“ povedal jeden z nich.

Presvedčili sme sa o tom aj na vlastné oči. Vo vodnej nádrži ležali veľké kusy mŕtvych rýb. „Už včera tu rybári pozbierali minimálne dve vrecia, väčšinou kaprov,“ prezradil nám chalupár Ivan (52). „Veľa ich bolo tiež v strede jazera,“ dodal.

Znepokojení boli aj turisti. „Nie je to pekný pohľad. Je tu krásne, ale keď to uvidia cezpoľní, už sa sem viac nevrátia,“ myslí si Igor (40) z Vranova nad Topľou. „Rybári by to mali dať čo najskôr do poriadku,“ myslí si.

Hospodár novobanského rybárskeho zväzu Jozef Ďurček informoval, že robia všetko pre to, aby tajch čo najskôr „vyčistili“. Zároveň potvrdil, že zatiaľ vyzbierali asi 40 kusov mŕtvych rýb. „Po tuhej zime, keď bolo jazero zamrznuté, to ryby kondične nezvládli,“ vysvetlil. „Je to prirodzený úhyn, ktorý je teraz celoslovenským problémom. Škody sme zatiaľ nevyčíslili,“ dodal.