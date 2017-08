VIDEO Najstarší ordinujúci lekár Karol Mika (90): Najhoršie bolo vidieť umierať vlastnú dcéru!

Len čo sme prekročili prah ordinácie doktora Miku, pocítili sme príjemnú energiu. Sympatický lekár nás privítal s úsmevom, z tváre mu vyžaroval pokoj. Vo svojom úctyhodnom veku zvláda denne vyšetriť 20 až 30 pacientov. Kolegov - rovesníkov, ktorí by mu mohli „konkurovať“, nepozná. „O žiadnych neviem, no možno sú takí viacerí,“ povedal skromne.

Výborný diagnostik

Rodák zo Starých Hôr skončil štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 1955. Odvtedy pôsobí v Banskej Bystrici ako praktický lekár pre dospelých.

Pôvodne sa chcel zamerať na neurológiu, alebo psychiatriu. V časoch, keď začínal, si ale vyberať nemohol. „V rámci prídelových kvót musel ísť každý tam, kde bolo niečo voľné. Beriem to ako riadenie Božie, takže mi to neprekáža,“ tvrdí.

Zároveň pripomína, že vo svojej ambulancii aj tak neraz rieši problémy, s ktorými sa stretávajú neurológovia, či psychiatri.



Mnohí o ňom tvrdia, že je výborný diagnostik. Svedčia o tom slová spokojných pacientov. „Viacerí lekári, aj v krajskej nemocnici, si nevedeli poradiť s mojimi teplotami, ktoré ma trápili osem mesiacov. Tento pán doktor mi ale pomohol,“ povedal o ňom jeden z nich. „Zrozumiteľne vo všetkom poradí, má super prehľad a výborné vedomosti,“ pochválil ho ďalší.

„To je v medicíne to krásne. Keď zažijete prípad, kde sú veľmi zlé výsledky, ale vďaka správnej liečbe pacienta sú nakoniec výborné. Také okamihy stoja za to,“ podotkol doktor Mika.

Vyhýba sa mastným jedlám

Vo forme sa drží pozitívnym myslením a striedmou stravou. „Nemám rád mastné jedlá, bôčik, slaninu. Uprednostňujem strukoviny, ale mäsu sa nevyhýbam,“ vysvetlil.

Nad vodou ho drží aj silná viera. „Ak človek robí niečo, čo miluje, je to pre neho požehnaný Boží dar a všetko ide lepšie,“ hovorí.



Medicíne neodolali ani jeho tri dcéry. Napriek tomu, že ich od nej odhováral. Prízvukuje, že je to náročná profesia, pričom najhoršie sú nočné služby a nasledujúce denné, keď lekár pracuje bez oddychu a spánku celé dni. „Mojim dievčatám som vravel, aby si to rozmysleli, veď je kopa iných povolaní vhodnejších pre ženy. Nedali si ale povedať,“ podotkol s úsmevom.

Zrazu však posmutnel. „Najstaršia dcéra zomrela ako 46-ročná na aneuryzmu mozgu. Paradoxne sme jej, rodina plná lekárov, nemohli pomôcť. Keby sme neboli veriaci a nevedeli, že sa s ňou ešte stretneme, ako dúfame, boli by sme zúfalí,“ prezradil.

Pacienti ho majú radi, rozumie si aj so svojou sestričkou Danielou Kenickou. Tá si však myslí, že pán doktor by už mal spomaliť. „Vek nie je choroba, ale treba si dopriať aj oddych,“ hovorí s tým, že veľakrát si nevyčerpá ani celú dovolenku. „Nútim ho k tomu tak, že ja si tú svoju zoberiem a sám v ambulancii predsa nebude,“ povedala so smiechom.