VIDEO Obetavý starý otec v šoku: Toto som od vnuka Marcela nečakal!

Starí rodičia sa nestarajú iba o vnuka Marcela. Vychovávajú aj Ľuboška (5), ktorého opustila ich druhá dcéra Lýdia (36). Tiež je bezdomovkyňa a o syna nemá záujem. Takže oboch vnukov prichýlili starkí, aj keď vo svojom veku by už mohli byť bez starostí.

Čítajte viac Krajčírovci majú nový zmysel života: Radosť im robí malý Luboško

Marcel z vďačnosti za všetko, čo pre neho i jeho bratrančeka starí rodičia robia, oslovil Vila Rozborila, ktorý mu pomohol splniť starkého hokejový sen.

„Marcel nám nič nepovedal, iba sa tajuplne usmieval. O to väčší šok pre nás bol, keď sa ozvala televízia. Marcel fandí Slovanu Bratislava a aj manžel je veľký hokejový fanúšik, takže Vilo Rozboril vybavil dva hokejové zápasy klubu v Rusku. Prvýkrát som letela a manžel taktiež, takže sa aj trošku bál,“ spomína s úsmevom Marcelova stará mama. Ako dodala, keď boli v Petrohrade, pozreli si aj legendárny krížnik Aurora. Aby toho nebolo málo, hokejisti vyzbierali 1 500 eur, ktoré darovali pani Ľudmile na zariadenie kuchyne.

Predsa by sme ho nedali cudzím!

Vychovať vnuka Marcela zobrali Krajčírovci ako samozrejmosť. Rozhodnutie ujať sa ďalšieho vnuka Ľuboška, ktorý prišiel na svet za veľmi dramatických okolností, nebolo pre starých jednoduché.

Obávali sa, či bábätko nebude nad ich sily. Pani Ľudmila je totiž po dvoch infarktoch a aj jej manžel, bývalý baník, má podlomené zdravie a čiastočne nevládnu ruku.

„Keď sme do pôrodnice zaniesli plienočky a olejček a uvideli sme Ľuboška, bolo o všetkom rozhodnuté. Je náš, nedáme ho cudzím,“ povedali si starkí.

Začiatky neboli ľahké. Aby Krajčírovci zvládli príchod ďalšieho vnúčika do rodiny, museli sa zadĺžiť. Bolo treba nakúpiť všetko, čo bábätko potrebuje.

Keďže Krajčírovci sú na dôchodku, aby zvládli domácnosť s dvomi deťmi, musia rátať s každým eurom. Napriek tomu si nesťažujú.

„Marcel s Ľuboškom sú pre nás ako vlastní, dávajú nám životnú energiu, aby sme sa neopustili. Vďaka nim život za niečo stojí. Máme pre koho ďalej žiť a snažiť sa,“ hovoria svorne Krajčírovci.

Kto vie, kde by sme bez nich skončili

Vnuci našli u starkých láskyplný domov. Pani Ľudmilu oslovujú mamina, Štefan je dedo. Marcel berie Ľuboška ako svojho malého bračeka.

„Keď som smutný, dokáže ma rozveseliť. Neviem si predstaviť, že by tu nebol. Chcel by som byť s ním po celý život,“ hovorí s úsmevom a dodáva: „Rodičia sú prísni, ale chcú pre nás len to najlepšie. Neviem, kde by som skončil, keby si ma nezobrali. Možno by som ani nemal rodinu. Niektoré deti majú rodičov, ktorí sa o ne nezaujímajú alebo nemajú ani strechu nad hlavou. Ja mám to šťastie, že si ma zobrali títo rodičia. Vlastne mám všetko, čo potrebujem,“ vyznal sa Marcel a objal starkého.