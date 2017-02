VIDEO Po Kysuckej tragédii spolužiaci smútia za Adriánom († 17): Čaká ich najhorší deň

Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ sa do Žiliny na nákupy vybrala mama Marcela († 40), otec Jozef († 42) a syn Adrián († 17). Dcéra Natália ostala doma so svojím priateľom. Keď sa vracali zo Žiliny domov do Rakovej, havarovali neďaleko Krásna nad Kysucou, v katastri obce Oščadnica. Otec Jozef, ktorý sedel za volantom, mal predbiehať, lenže sa nestihol včas zaradiť a v protismere sa zrazil s autom, ktoré šoféroval mladý Filip (20) z kysuckej obce Dunajov.

Auto rodiny odhodilo mimo vozovky, kde zostalo prevrátené na streche. Následky zrážky boli desivé. Manželia aj ich syn na mieste zomreli, mladý vodič druhého auta bojuje v banskobystrickej nemocnici o život. „Jeho stav je vážny, čakajú ho tri operácie, celý je dolámaný, dúfam, že sa z toho dostane,“ smutne odvetila jeho mama Martina Čelková.

Adrián študoval na technickej škole. Tragédia, ktorá sa stala, šokovala celú školu. „Bol super spolužiak a hlavne kamarát. Bude nám veľmi chýbať. Keď som sa dozvedel o ich smrti, celú noc som nespal. Nedokážem tomu uveriť,“ vraví spolužiak Patrik (17). Riaditeľ školy nenašiel na Adriánovi žiadnu chybu. „Rodina spolupracovala so školou. Bol veľmi dobrým žiakom,“ uviedol riaditeľ František Kajánek.

Rodina sa teraz pripravuje na najhorší deň svojho života, keď bude musieť pochovať naraz troch najbližších členov. „Prečo išli do Žiliny? Ešte mi Marcelka volala, či mi nemajú niečo kúpiť. Povedala som, že netreba. Teraz takéto nešťastie! Som na liekoch, len ťažko to zvládam, o manžela som prišla už pred siedmimi rokmi,“ narieka Marcelina mama Veronika (65).

Natálke (18), ktorá zostala úplnou sirotou, chce pomôcť obecný úrad na čele so starostom. „Pomôžeme, ako sa len dá. Ponúkneme rôznu pomoc, od materiálnej až po finančnú,“ povedal starosta Anton Heglas. Pohreb by mal byť v piatok popoludní.