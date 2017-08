VIDEO Rozčúlení pacienti: Na lekára čakáme v špine a v smrade!

Práce na obnove II. poschodia Oravskej polikliniky v Námestove sa začali vo februári tohto roku. Žilinský župan Juraj Blanár odovzdal stavenisko zhotoviteľovi s tým, že práce by mali byť ukončené do piatich mesiacov.

No žiaľ, situácia je iná

Stavba nie je ukončená i napriek tomu, že už v týchto dňoch mali pacienti navštevovať svojho lekára v nových a dostupnejších priestorov. „Zhotoviteľ stavby nedodržal tento termín. Práce sú tam na minimálne tri mesiace. Stavbu som niekoľko krát navštívil, aby som sa presvedčil v akom je stave. No nakoniec mi bola od riaditeľa firmy vstup zakázaný,“ rozhorčene vraví poslanec Národnej rady Igor Janckulík.

Zamknuté dvere

Na stavbu sme sa boli pozrieť aj my. No dovnútra sme sa však nedostali, dvere boli zamknuté. Pacienti tak s hrôzou musia navštevovať nevyhovujúce priestory v starej poliklinike. „Je to tam strašné, už len pri vstupe cítite neznesiteľný smrad a keď tam musíte čakať dve až tri hodiny, tešíte sa keď idete konečne na čerstvý vzduch,“ hovorí Jana (34), ktorá si po odchode domov musí oprať veci. „Tie mi riadne smrdia, akoby som strávila deň u bezdomovcov,“ dodáva.

Šéf stavby nekomunikuje

Pokúšali sme sa spojiť priamo s riaditeľom firmy, no ten celý deň nedvíhal telefón. Nakoniec sa nám s ním podarilo spojiť, no odmietol sa vyjadriť. Do dobudovania polikliniky kraj investoval 534-tisíc eur. „Práce na stavbe mali byť podľa uzatvorenej zmluvy ukončené k termínu 1.7.2017. Pre definitívne stanovenie termínu dokončenia stavby bol zhotoviteľ vyzvaný na predloženie aktuálneho harmonogramu na kontrolnom dni stavby 1.8.2017, ktorý do dnešného dňa nepredložil,“ uviedla hovorkyňa župy Lenka Záteková.

Penále narastajú

Podľa našich zistení, zmluva so zhotoviteľom obsahuje aj sankčné ustanovenia v prípade omeškania dokončenia stavby. Za prvý mesiac penále robia viac ako 80 tisíc eur a za každý deň suma 3200 eur. „Určite si uplatníme sankcie podľa zmluvy,“ uzavrela Záteková.