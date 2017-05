VIDEO To sa len tak nevidí! Kto netancoval, akoby ani nebol

Do podujatia Štvorylka 2017 sa zapojilo na Námestí Andreja Hlinku v Žiline takmer 1300 ľudí, ktorí si zatancovali tento tanec s ďalšími účastníkmi Európskeho tanečného festivalu štvorylky v 58 európskych mestách. Takéto podujatie sa konalo vo viacerých slovenských mestách. Plus JEDEN DEŇ tam bol a prináša to NAJ zo štvorylky.

V Košiciach tancovalo najviac ľudí. Krásne počasie a natešené deti. Autor: Daniela Pirschelová