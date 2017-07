VIDEO Super žiak Jakub: Pozrite sa, čo dokázal za deväť rokov školy!

Základná škola s MŠ Jána Vojtaššáka v Zákamennom sa môže pochváliť unikátom, ktorý nemá obdobu. Pri záverečnom hodnotení žiakov deviateho ročníka učitelia zistili, že ich deviatak nevymeškal za celých deväť rokov ani jednu vyučovaciu hodinu. Je jediný taký na Slovensku!

Pre školu je to veľká pocta

„Sme z toho naozaj prekvapení. Niekomu sa stane, že vymešká jednu či dve hodiny, no mať žiaka, ktorý nevynechal ani jednu jedinú vyučovaciu hodinu za deväť rokov, tak to sa len tak nevidí,“ s nadšením vraví riaditeľ školy Pavol Demko.

Do školy sa tešil

Jakuba počas celých deviatich rokov obchádzali všetky vážnejšie choroby a zlomeniny. „Mal som krátkodobé nádchy, ale tie som nebral vážne. Keď som však potreboval ísť k lekárke, tak som šiel skoro ráno, aby som stíhal prvú hodinu,“ hovorí Jakub, ktorému ani nenapadlo, že by blicoval.

Do školy sa totiž každý deň tešil. „Veď čo by som robil doma. To by som sa nudil a v škole som vždy zažil nové dobrodružstva,“ s úsmevom dodáva.

VIDEO: Pavol Konštiak

Radšej škola ako robota

Rodičia sú na svojho syna hrdí a vôbec im neprišlo na um, že práve on sa stane tohtoročným rekordmanom na Slovensku, ktorý nevynechal ani jednu vyučovaciu hodinu. Jakub je slušný, skromný a veľmi šikovný chalan.

Veľa toho síce nenavraví, ale v kolektíve je veľmi obľúbený a zábavný. "V škole sa mu vždy darilo. Keď som potreboval niečo spraviť doma, vybral si skôr školu. Povedal mi, že až keď sa vráti zo školy, potom mi pomôže," prezradil otec Peter (44).

Poctivosť zavesí na klinec

Od septembra nastupuje na Strednú odbornú školu technickú do Námestova. Na našu otázku, či aj v tejto novej škole bude pravidelne chodiť na vyučovanie, nás odpoveďou prekvapil. „Už nebudem taký poctivý. Keď bude treba, ostanem doma. Dobrým žiakom som bol len na základke, ale na strednej budem aj blicovať,“ bez váhania povedal Jakub.

Od školy dostal bicykel

Mladého oravského chlapca veľmi baví šport a rád sa bicykluje a tak sa riaditeľ školy rozhodol zapojiť miestnych podnikateľov a vyzbierali peniaze na novučičký bicykel, ktorý mu odovzdali v deň jeho vysvedčenia, aby v dochádzke motivoval ostatných žiakov.

Dôležité čísla v Jakubovom vzdelaní Vek: 15 rokov

Dochádzka: 9 rokov

Známka 3 - 7

Známka 2 - 36

Známka 1 - 68

Potešený minister

Ministerstvo školstva sa o tomto chlapcovi dozvedelo až od nás a s potešením prijalo správu o jeho výnimočnom prístupe k plneniu svojich školských povinností. "Za ministerstvo školstva by sme mu chceli popriať veľa úspechov v jeho ďalšom štúdiu a chceme vyjadriť potešenie, že slovenské školstvo sa môže pochváliť takýmito jedinečnými žiakmi. Minister Peter Plavčan bude zároveň žiaka kontaktovať a pozve ho na osobné stretnutie tak, aby ho podporil v jeho ďalšom štúdiu, a aby zároveň podporil aj tento príklad pozitívneho prístupu k štúdiu ako taký," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa rezortu Ivana Skokanová.