VIDEO Tanečnica z Lúčnice: Spadla rovno z neba - a nie prvý raz!

Linda je folkloristka telom aj dušou, no pred tromi rokmi sa zasnúbila aj so športovým parašutizmom, so skokmi s vysokorýchlostnými padákmi. Vďaka padáku si našla aj lásku, tiež parašutistu Pavla Urbana a jej snom bolo zaradiť sa medzi parašutistických mazákov stým zoskokom v kroji.

Sen sa jej splnil včera, presne na 1. mája. „Na letisku v Očovej som mala oblečený očovský kroj, akurát, že nemôžem mať sukňu, ale dala som si silonky, lebo na zemi je síce 17 stupňov, ale vo výške troch kilometrov už mrzne,“ povedala Linda.

Let z výšky približne tisíc metrov trval krátko, stál však za to. Na zem jej to trvalo dve minúty a pár sekúnd po doskoku si už s rodičmi a so sestrou pripila šampanským.

„Mám vždy veľký strach a o Lindu sa bojím,“ prezradila mama. Prvý máj patrí aj bozkom zaľúbených pod čerešňou, no Linda ho vymenila za bozk s Pavlom v parašutistickom folklórnom odeve.

Teraz už presne vie, čo chce ešte docieliť. „Je to vášeň a určite chcem skákať, kým budem môcť. Mojím snom je raz skočiť aj päťtisíckrát,“ dodala bývalá tanečnica z Lúčnice.