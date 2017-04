VIDEO V koži narkomana: Vyskúšali sme peklo, do ktorého upadnete po drogách

Deti, mládež, ale i dospelí môžu všetkými zmyslami precítiť to, čo prežíva človek závislý na drogách.

Prvýkrát sa šesť protidrogových vagónov zastavilo aj na Slovensku. Tento špeciálny vlak sa už roky objavuje v Nemecku, Poľsku a v Čechách.

Vlak dokáže presvedčiť

Mladí ľudia z vlaku vystupujú s pocitom, že drogy nikdy nebudú užívať. Tí, ktorí tento multimediálny obsah videli, hovoria, že ich silne zasiahol.

S takým pocitom sme odchádzali aj my. "Bolo to naozaj neskutočné. Také niečo som v skutočnosti nezažil. Bol som na rôznych prednáškach o drogách, no to, čo ponúka tento vlak, vám nik nedá. To, čo s človekom robí alkohol a drogy vidíte na vlastné oči," vraví redaktor Plus JEDEN DEŇ Pavol Konštiak.

Kamaráti vedia ovplyvniť

Podobne zmýšľajú aj mladí ľudia, ktorí si nenechali ujsť túto jedinečnú príležitosť a prišli sa pozrieť na netradičný vlak. "To, čo som videla, je naozaj poučenie do konca života. Keď som videla čo všetko robí alkohol a drogy s tými ľuďmi, mala som naozaj dosť. Kamaráti dokážu človeka ovplyvniť a je na každého, či sa na to dá, alebo nie," povedala nám študentka Nikola (16) zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci.

Brloh narkomanov a špinavá väzenská cela

Protidrogový vlak má šesť vagónov, kde návštevníci vidia brloh narkomanov, špinavú väzenskú celu, stanicu polície či miesto dopravnej nehody zavinenej pod vplyvom omamných látok. "Veľmi kreatívne zážitková akcia, prínosná pre deti i dospelých. Malo to šmrnc, žiaci o tom budú ešte dlho diskutovať," doplnila učiteľka Andrea Mravcová.

Terapia je drahá

Každá terapia závislých ľudí je veľmi drahá. Jedinou možnosťou, ako sa nedostať až do tejto fázy, je rozprávať sa do vyčerpania s mladými ľuďmi a správne ich informovať. Najdôležitejšia je samozrejme rodina, zázemie a istota, ktorú by mal každý mladý človek zažiť. Cítiť sa bezpečne, byť milovaný, a tak sa vyhnúť úniku do „náhrady“ z falošnej istoty a šťastia.

Drogy aj na Kysuciach

"V Čadci nie je situácia s drogami dobrá," prezradil primátor Čadce Milan Gura. Podľa náčelníka mestskej polície Františka Lineta sa Čadca nachádza na takzvanej „Balkánskej ceste,“ teda na tranzitnom území drog. Po každom víkende čelí samospráva dôsledku bezbrehých výtržností, a to poohýbané dopravné značky, rozkopané smetné koše, majetková trestná činnosť. Až 90% deliktov je spáchaných pod vplyvom omamných látok a drog.

Chcú precestovať Slovensko

Cieľovou skupinou sú žiaci a študenti všetkých typov škôl a ich učitelia. "Ide predovšetkým o deti a mládež vo veku 12 - 17 rokov. Potom sú to rodiny s deťmi, ale i dospelí. S týmto vlakom by sme chceli precestovať aj Slovensko, pretože si myslíme, že mladí človek by mal zažiť niečo takéto na vlastné oči a nielen uši," povedala nám lektorka protidrogového vlaku Dominika Šenková.

Ak sa chcete prísť pozrieť na tento jedinečný projekt do protidrogového vlaku s mulitmediálnym obsahom, máte možnosť do 26. apríla, teda do stredy, na železničnej stanici v Čadci.