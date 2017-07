VIDEO Super atrakcia iba pre deti: Sem je dospelým vstup zakázaný!

Hlavné mesto detí s minifarmou otvárajú práve dnes. Pozemok, na ktorom vyrástli maličké domčeky, bol dlho pripravený. „Urobili to ľudia z Ameriky, kde sme si ich objednali,“ hovorí Patrícia Vajdová, ktorá sa do projektu pustila so svojím manželom. „Máme tu lyžiarsku školu, no rodiny s deťmi sem chceme prilákať aj v lete,“ vysvetlila.

Na rozlohe 4-tisíc štvorcových metrov postavili uličky so zmenšenými domčekmi. Medzi nimi nájdu deti obchod, poštu, banku, kaderníctvo, galériu, autoservis, hasičskú, aj benzínovú stanicu. Aby bola detská „metropola“ úplná, vybudovali aj dopravné ihrisko so značkami a fungujúcimi semaformi.

Keďže domáca pani miluje zvieratá, k mestečku patrí aj minifarma. Dve krásne lamy, malého somárika, najmenšie plemeno koníka, poníka, tri kozičky, dve ovečky, deväť zajacov či morčatá si deti môžu aj pohladkať.

Do výstavby investovali Vajdovci vlastné peniaze, pričom si pomáhajú úverom. Koľko ich celý projekt vyjde, prezradiť nechceli.

Celodenné vstupné do Donovalkova bude 8 eur.

Spoločníkmi jeho „obyvateľov“ budú animátori. „Pôjde o vzdelávanie hravou formou. Deti sa tu naučia, čo sa robí v banke, na pošte, ale aj základy dopravnej výchovy. Dokonca si budú môcť urobiť vodičák,“ dodala Patrícia s úsmevom.