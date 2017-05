VIDEO Úchvatné zábery, ktoré naháňajú strach: Toto ste ešte nikdy nevideli

Za posledné dní hladiny riek nebezpečne stúpali takmer na celom Slovensku, nevynímajúc aj na hornej Orave. Najväčšie vodné dielo Oravská priehrada tak bola v ohrození.

Hladina poriadne stúpla

Jej hladina za posledné dní poriadne stúpla a tak sa vodohospodári urobiť rázny krok. Rozhodli sa Oravskú priehradu vypustiť a netušili čo to spraví.

Pozerali ako na spasenie

Ľudia prechádzajúci okolo priehrady sa nestačili čudovať, aké divadlo videli. "Netrvalo to vôbec chvíľu, mohli sme sa naozaj pokochať niečím, čo sme ešte nikdy nevideli. Oravskú priehradu poznáme ako nádhernú, no to čo sme videli teraz, nezabudneme do konca života," vraví Ján (38) zo Žiliny, ktorý bol na výlete spolu s rodinou.

Biela a Čierna Orava

Nestáva často, že Oravská priehrada sa vypúšťa, no teraz to bolo nevyhnutné. Vodná nádrž Oravská priehrada je súčasťou vodného diela Orava (súčasťou je aj vyrovnávacia nádrž Tvrdošín), vybudovaného na sútoku Bielej a Čiernej Oravy. Nachádza sa na severe Slovenska, v rovnomennom regióne.

