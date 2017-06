VIEME PRVÍ Sagan nechal svoju tehotnú Katku doma: Peťa sme objavili tam, kde by ste to nečakali!

Peter Sagan sa dnes objavil na Kysuciach. Zamieril rovno do Starej Bystrice kde je známy slovenský orloj. Pozrel si hodiny, ktoré ho hneď na prvý pohľad učaroval.

Pobudol len chvíľu

V tejto kysuckej dedine neostal dlho. Neprišiel na svojom autíčku, ale dopedaloval na svojom bicykli. I keď mal na sebe okuliare, neunikol pohľadom mnohých ľudí, ktorí boli v tom čase tiež pri orloji. "Na prvý pohľad som ho vôbec nespoznala, nakoniec to predsa bol on a tak som sa s ním aj s mojou kolegyňou odfotila. Bolo to veľmi milé a krásne stretnutie. Bol so svojim bratom Jurajom a jedným kamarátom. Peťo si dal marlenku a chalani kofolu a odišli preč," vraví Mária Chmurčiaková (52), na fotke z ľava.

S niektorými sa aj odfotil, potom sadol na bicykel a ufujazdil preč.

Peťo by mal byť pri svojej žienke

No ľudia však boli prekvapení, že prišiel sám, bez svojej Katky, ktorá momentálne čaká bábätko. "No myslel som si, že aspoň teraz chodia častejšie spolu. Peťo by mal pri svojej žienke byť vždy na blízku. Prvé tehotenstvo môže byť aj komplikované a vtedy majú ženy dosť veľké problémy," povedala nám obyvateľka Jana (36), ktorá sa len obďaleč prizerala na Petra Sagana.