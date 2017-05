VIEME PRVÍ Už tretia vážna nehoda v tuneli Višňové: Čo sa tam deje?

Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ sa dnes doobeda stala vážna nehoda pri stavbe tunela Višňové. Robotníci práve odstreľovali na jednom z portálov, keď v čase udalosti boli na mieste pracovníci. Pri tom zavalilo jedného robotníka, ide o portálového manažéra.

Kolegom sa ho nepodarilo vyslobodiť a tak na miesto vyštartovali hasiči.

AKTUALIZOVANÉ:

Podľa našich informácií ide o portálového manažéra (42), ktorý sa pri odstrele schoval spolu s kolegami do bezpečia. No pri silnej explózii muža zavalilo a do hlavy a ruky ho zasiahol obrovský kameň. Na miesto nešťastia prišli hasiči a záchranári, ktorí pracovníka dostali von z tunela. Utrpel našťastie len zranenia. Na mieste sa nachádza polícia a do Višňového momentálne smerujú pracovníci banského úradu. Prípadom sa zaoberá okrem iných aj inšpektorát práce.

Čítajte viac