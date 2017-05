Vilko a Kubko: Rozkošné medvieďatá zabávajú Liptov

Obaja chlpáči sú síce bratia, s ich kamarátstvom je to však zatiaľ opatrné. „Vilka každé ráno prevediem okolo Kuba, aby sa oňuchali. Musí to však byť cez bariéru, Kubo totiž začína byť pubertiak a konkurenciu by vytlačil. Keď však budú väčší, budeme ich dávať dokopy, zvyknú si na seba,“ hovorí ošetrovateľ Ľubomír Majdiš.

Kým starší z chlpáčov je pod Tatrami vyše roka, mladší súrodenec si na prostredie ešte len zvyká. „Medvedica ho odvrhla, takže sme ho radi prijali u nás,“ prezradil ošetrovateľ. Ľubomír má pod dohľadom oboch medvedíkov, robí im akúsi náhradnú mamu. „Vilko je iný, ako bol Kubo. Je aktívnejší, hravejší, ale aj samostatnejší. Naučil sa spať sám, čo Kubo dlho nevedel,“ opisuje rozdiely medzi bratmi.

Vilkovi vymyslel meno jeho pôvodný chovateľ v Prahe. „Chcel som síce Maťka, čo by sa hodilo ku Kubkovi, ale v podstate je to jedno,“ krčí ramenami ošetrovateľ Ľubomír. Vilko sa možno už onedlho dočká kamarátky – bernardínky, ktorá sa už osvedčila aj pri Kubovi.