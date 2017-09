Vodiči, čakajú vás obmedzenia na D1: Kde e kedy sa zdržíte medzi Trenčínom a Nemšovou?

Hovorkyňa NDS Michaela Michalová informovala, že od 15. septembra od 6.00 hodiny do 21. septembra do 24.00 hodiny budú pracovať na kilometri 129,000 až 130,000 vo vonkajšom jazdnom pruhu a v pruhu pre pomalé vozidlá.

„Od 16. septembra od 6.00 do 22. septembra do 14.00 h a od 23. septembra od 6.00 do 27. septembra do 14.00 h budú cestári pracovať v úseku medzi 135,700 a 137,000 kilometrom vo vnútornom jazdnom pruhu. Doprava bude v čase prác vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu,“ povedala hovorkyňa.