VODIČI, pozor: Pod Strečnom sa ocitnete v nebezpečnej pasci

Víkendy, cez ktoré boli cesty pod Strečnom uzavreté, sa skončili, no vodičov aj tak od zajtra čakajú krušné chvíle. Robotníci na brale a popri ceste budú pracovať aj počas pracovných dní, a to počas bežnej premávky.

Takto pôjdete pomaly

Cesta sa už nebude uzatvárať, no pod skalným masívom je znížená rýchlosť na 30 km/h a vodiči budú prechádzať v dvoch zúžených pruhoch.

Mali tam byť semafory

„Od semaforov sa nakoniec upustilo, pretože by to komplikovalo celú dopravu a tvorili by sa niekoľkokilometrové kolóny. Pôjde teda o 40-metrový úsek s rýchlosťou zníženou na 30 km/h. Aj keď bude znížená rýchlosť, z pohľadu plynulosti a priepustnosti to je určite lepšie riešenie,“ vyjadril sa pre Plus JEDEN DEŇ riaditeľ žilinského Výskumného ústavu dopravného Ľubomír Palčák.

Ako dlho bude obmedzenie trvať?

Termín ukončenia prác je naplánovaný na koniec júna, tento termín by sa mal dodržať. Podľa pôvodných plánov mala byť sanácia ukončená v máji, no termín sa predĺžil o jeden mesiac. Práce pribrzdilo zlé počasie.

Termín sa môže predĺžiť

Nie je však vylúčené, že ak nastane opäť nepriaznivé počasie, termín by sa mohol predĺžiť, čo by narobilo problémy dovolenkujúcim vodičom cestujúcim na východ Slovenska alebo späť.