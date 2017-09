Výtvarníčka Darina Vanková (45): Všetko sa mi zosypalo, ale ja som si povedala, že budem šťastná!

„Kvety sú moje modelky,“ hovorí s úsmevom Darina, keď sme prechádzali nádherným rovnianským parkom, ktorý je pre ňu miestom inšpirácie i balzamom pre dušu. „Rada maľujem slovenské lúky a bylinky, ktoré mám najradšej, keď sú vo vetre, v hmle, daždi či v rose. Prečo by som mala maľovať orchideu, keď u nás nerastie? Páči sa mi maľovať žihľavu a stvárniť ju ešte krajšiu a vznešenejšiu,“ vyznáva sa výtvarníčka.

Prečo maľuje práve kvety? „Zažila som som biedu aj hlad, utrpenie aj smrť v priamom prenose, preto mám rada pozitívne veci. Svojimi obrazmi chcem ľuďom dávať krásu a harmóniu. Maľujem svet ako ho vidím ja a ako sa to páči mne,“ hovorí Darina Vanková.

Matkine posledné slová

Netají, že to boli práve tragédie v jej živote, ktoré ju nasmerovali k maľbe. „Najväčší zlom nastal, keď mi zomierala mama. Povedala mi, nech zmením svoj život, aby som bola šťastná. Aby som robila to, čo ma baví a bola s tým, kto ma má rád. To boli jej posledné slová, ktoré vo mne navždy zostanú. Život som zmenila doslova od základov. Odišla som z práce, ktorú som robila pätnásť rokov, rozviedla som sa. Povedala som si, že odteraz budem šťastná. Daň bolesti a utrpenia som si už vybrala a teraz budem robiť všetko pre to, aby aj ľudia okolo mňa boli šťastní,“ odhalila maliarka svoj vnútorný svet.

Povzbudenie z Ameriky

Vo výtvarných začiatkoch jej na diaľku pomáhala najmä kamarátka Jitka Karlík, maliarka pôvodom z Čiech, ktorá žije už dve desiatky rokov v New Yorku. „Keď uvidela moje prvé obrazy, povzbudzovala ma, aby som sa maľovaniu venovala, radila mi s výtvarnými technikami a postupmi,“ spomína maliarka z Lednických Rovní.

Musela vyžiť z 30 centov na deň

Priznáva, že nový začiatok nebol ľahký. „Asi každý výtvarník mal obdobie, keď sa nedarilo. Obrazy sa nepredávali, bola som bez peňazí. Mala som tridsať centov na deň, syn Tomáš chodil do školy a ja som nevedela, z čoho budeme žiť,“ spomína na ťažké chvíle pani Darina. Ako dodáva, dnes je už všetko inak. O jej obrazy je záujem a má to šťastie, že maľovaním uživí. „Som slobodný umelec, robím, čo ma napĺňa a nikto mi do toho nerozpráva. Svoju slobodu som si však musela tvrdo vybojovať. Myslím si, že je dôležité, aby každý išiel za svojim snov a urobiť všetko pre to, aby si ho splnil. Potom sa mu bude dariť,“ uzavrela maliarka.

Ak sa vám Darinine obrazy páčia a chceli by ste si ich kúpiť, pripravte si minimálne 300 eur.