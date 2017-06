Za najslávnejšími stavbami nemusíte vycestovať: Absolvujte cestu okolo sveta aj na Slovensku!

Trápi vás, že nemáte peniaze na to, aby ste vycestovali do Budapešti, Ríma, Paríža, či k protinožcom z Austrálie? Ak chcete vidieť najznámejšie stavby sveta, už nemusíte ani šetriť, ani si pýtať v práci dovolenku. Stačí do 3. februára prísť do Lučenca a razom na nevšednej výstave precestujete celú zemeguľu.