Zabávač Jožo Pročko v najlepšej spoločnosti: Lieči sa tam, kde bohatá grófka

Kedysi zabával celé Slovensko. Dnes však Jožo Pročko (52) najradšej vyhľadáva zázračné miesto medzi Haličou a Lupočou pri Lučenci. Ide o vrch so skalou v tvare srdca. Pred vyše tristo rokmi sa tam zázračne uzdravila smrteľne chorá haličská grófka Eva Katarína von Breunner Forgáchová. A Pročko tvrdí, že stále je to úžasné miesto, kde naberá silu a pokoj do ďalších dní.