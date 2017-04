Zabávač Jožo Pročko: Neuveriteľné, čo všetko zažil na Silvestra!

Pribudli mu vrásky, a šediny, no vo vnútri duše sa nezmenil. Jožo Pročko zabával pred rokmi na televíznych obrazovkách celé Slovensko. Ani teraz nezmizol do zabudnutia, hoci ho už toľko v televízii nevídať. On však stále zabáva ľudí a najmä deti v Novohrade, kde aj býva, ale pozývajú ho aj na rôzne akcie v každom kúte Slovenska.

Na takýto Silvester sa nezabúda!

Koniec roka sa Jožovi vždy páči, ale niektoré silvestrovské oslavy sa mu vryli do pamäte hlbšie. „Keď som mal asi osem rokov, vtedy sa v každej rodine pozeral na SIlvestra doma televízor. Môj otec povedal, že budeme pozerať film Pes baskervillský. Mame sa to nepáčilo, lebo je to strašidelné a ja som vtedy celý večer preležal od strachu pod perinou,“ spomína zabávač.

Oslavy s babičkou na Orave

Miluje nielen humor, motorky, ale aj hory. „Najkrajšie Silvestre sú práve na horách a tie milujem,. No spája sa mi s nimi aj nemálo zážitkov,“ hovorí.

„Pred dvadsiatimi rokmi sme išli štyria kamaráti na chatu na Oravu na starej 1000 MB. Bolo toľko snehu, že sme v určitom úseku museli ísť ďalej peši. Dostali sme sa na križovatku, tak sme sa dohodli, že dvaja pôjdeme doľava a dvaja doprava,“ spomína si.

„Asi po pol kilometri sme narazili na ďalšiu križovatku. Kamarát išiel doľava a ja doprava. Po hodine som zbadal chalúpku a potešil som sa. Zaklopal som a vyšla odtiaľ 82-ročná starenka. Hovorím jej, tak už som tu, prišiel som na ten Silvester. A tetuška mi hovorí, ale ja tu bývam 30 rokov sama,“ smeje sa.

Lenže v tom momente sa strhla obrovská snehová búrka a Jožo musel ostať u babičky. „Bol to nezabudnuteľný Silvester. Ležal som na teplej piecke v kuchyni, teta nalievala slivovicu a asi do tretej v noci mi rozprávala svoj životný príbeh,. Ako sa na ňu vykašľali dcéry a ako sa potešila, že mala vďaka mne po dlhých rokoch spoločnosť. Keď som sa ráno vydal hľadať kamarátov a konečne som ich našiel, povedali mi, že si mysleli, že som v tom lese niekde zamrzol,“ dodal Jožo Pročko.

Trápenie s domácim sektom

Vždy bude spomínať na Silvester, keď mal 17 rokov a trénoval atletiku. Na Silvestra bol na sústredení vo Vysokých Tatrách. „Boli sme na izbe šiesti a chceli sme si zohnať šampanské. Vtedy jeden povedal, že má výborný domáci sekt od strýka. Dali sme si asi po deci a už vtedy sme vraveli, že to nejako čudne chutí. O chvíľu sme všetci dostali takú hnačku, že celý Silvester aj začiatok Nového roka sme sa striedali na toalete,“ smeje sa.

Lenže ráno museli ísť bežať a to boli ďalšie muky. „Zatiaľ čo v noci sme chodili na toaletu, počas behu sme všetci zvracali, bolo nám veľmi zle,. Ale aj tak na ten Silvester spomínam s láskou a v dobrom a odvtedy nepijem," dodáva so smiechom Jožo Pročko.

Teraz sa konečne vyhol trapasu

Jožo už dvanásty rok za sebou strávil prelom rokov doma v Haliči. "Zábava bola skvelá, streli sme sa spolu asi sto tridsiati. Stačil som sa zabávať nielen ja, ale som zabával aj ľudí a po polnoci som ich prekvapil aj veľkým ohňostrojom. Tak buďte hlavne všetci zdraví," odkazuje Pročko. "Konečne som sa vyhol aj nemilému či milému trapasu a bol to Silvester ako sa patrí," dodal.

Čo odkazuje do nového roka?

Jožo Pročko želá všetkým do nového roka hlavne pevné zdravie. „A odkazujem vám, dávajte si záväzky, lebo záväzky sú dobrá vec. Čím viac si ich dáte, tým lepšie a ja si dám záväzok, že už nikdy si nebudem dávať na Nový rok záväzky,“ dodal s typickým humorom.