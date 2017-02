FOTO Zaplavia nás Číňania s Američanmi? Mesto v strede Slovenska očakáva ich „inváziu“

Jedno z najobľúbenejších slovenských miest sa už čoskoro objaví na turistickej mape UNESCO. Reč je o Banskej Štiavnici, ktorej tento krok výrazne pomôže v ďalšom rozvoji cestovného ruchu.

Podzemná Európa

Nie je žiadnym prekvapením, že do projektu bola Štiavnica vybraná v rámci trasy „Podzemná Európa“. Ako zem baníkov bolo jej územie spomínané už v 12. storočí.

Mesto je na turistov zvyknuté, no ich zvýšený nápor očakáva po tom, ako v marci dôjde k oficiálnemu zápisu do spomínanej mapy. Do pozornosti by sa tak mala dostať aj mimoeurópskym návštevníkom, najmä Američanom a Číňanom.

Unikátna štôlňa

Jedným z najväčších lákadiel pre nich bude unikátna štôlňa Glanzenberg, ktorá vedie popod centrum Banskej Štiavnice. „Patrí k najdôležitejším, lebo odvodňovala všetky okolité bane,“ hovorí sprievodca Ľubomír, ktorý z nej práve vyprevádzal nadšených turistov. „Je dlhá 450 metrov a dosahuje hĺbku 33 metrov,“ dodal. „Odporúčame vidieť, je to veľký zážitok a dobrodružstvo,“ povedala partia mladých ľudí a vybrala sa za ďalšími historickými skvostami.

Ktoré lokality starého banského mesta radia navštíviť Štiavničania a či sú na zvýšený prílev turistov pripravení, sa dočítate v zajtrajšom vydaní denníka Plus JEDEN DEŇ.