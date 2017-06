Zastrelená medvedica Ingrid: Šokujúce vyhlásenie maďarskej rezervácie

Neexistovalo iné riešenie, tvrdili slovenskí ochranári, ktorí pred niekoľkými dňami zastrelili medvediu mamu Ingrid. Podľa zistení Plus JEDEN DEŇ však Ingrid mohla spokojne žiť. Dokonca spolu so svojimi mladými. Naznačuje to stanovisko, ktoré prišlo na Slovensko poštou z Maďarska. Zástupcovia tamojšieho parku tvrdia, že nikto zo Slovenska ich vzhľadom na prijatie medvedice nekontaktoval! Keby tak urobili, Ingrid by určite prijali.

Medvedica Ingrid. Prečo ju ochranári neponúkli Maďarom? Autor: archív