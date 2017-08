Zuzana (31) so štyrmi deťmi je na dne: Manžel v nemocnici, prázdna chladnička a na krku nedoplatok za elektrinu!

Chvíle šťastia po narodení malého Martinka netrvali dlho. „Keď mal 5 týždňov, zlyhali mu orgány. Musel byť pol roka v nemocnici. Ten pohľad bol hrozný. Synček bol ako živá mŕtvolka,“ hovorí Zuzana. Dnes 20-mesačný chlapček boj o život vyhral, no zanechalo to na jeho zdraví ťažké následky.

„Nemôže jesť ústami, stravu dostáva cez bruško pomocou sondy. Lekári mu predpisujú špeciálne nutričné drinky, no z tých mu býva zle a grcká. Preto mu kupujem výživy, za deň ich zje aj sedem,“ vysvetľuje Zuzana.

No to ani netušila, čo pre ňu osud ešte nachystá. Jej druhý syn Daniel (10) narazil nedávno na bicykli do auta.„Mal prasknutú lebku, silný otras mozgu a vyšetrenie ukázalo nádor na mozgu. Chodíme na onkológiu do Banskej Bystrice,“ dodáva mamička, ktorá má ešte synov Romana (13) a Rastislava (11).

Tí sú, našťastie, zdraví. Na všetko trápenie je sama. Manžel je totiž dlhodobo chorý a leží v nemocnici po operácii. Šesťčlenná rodina žije z nemocenských dávok, rodičovského príspevku a prídavkov, čo je spolu 600 eur.

„Keď zaplatíme za bývanie a všetky lieky a stravu, neostane nič. Vyskočil nám nedoplatok takmer 500 eur za elektrinu. A ak to nevyplatíme, odpoja nás. Splátkový kalendár nám neschválili. Mrzí ma, že na úkor chorých detí ukracujem tie zdravé a hlavne na žalúdku, no niet inej cesty.Aj včera sme mali na obed pre všetkých pol chleba a salámu. Neviem, čo bude ďalej,“ dodáva nešťastne.