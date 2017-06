Zvady kvôli medvedici Ingrid silnejú: A na Liptove už majú ďalšiu šelmu!

Ingrid sa s mláďatmi prvykrát objavila medzi ľuďmi začiatkom mája na strome v Starom Smokovci. Zrejme išlo o tzv. kontajnerovú medvedicu, ktorá žila z odpadkov a stratila svoju plachosť. Odborníci sa ju totiž viackrát pokúšali vrátiť do prírody, no ona sa opakovane vracala k ľudským obydliam, najmä do Liptovskej Kokavy.

,,Situácia je taká, že medvede sú na Slovensku premnožené, aj preto zháňajú potravu v kontajneroch,“ povedal Imrich Šuba zo Slovenskej poľovníckej komory. Nakoniec medvedici vzali jej dve mláďatá a ona ich zúfalo hľadala v obci. Podľa Šubu je puto medvedej matky silnejšie než u iných zvierat. Kým mláďatá boli prevezené do bojnickej zoo a presunú ich do parku v Maďarsku, Ingrid bola odstrelená.

Od tej chvíle dostáva starosta obce Július Porubän množstvo výhražných správ. Starosta v snahe ochrániť obyvateľov obce totiž požiadal kompetentné úrady o riešenie. Na emotívnu situáciu reagovala aj starostova manželka.

,,Manžel dostával SMS a telefonáty, že občania sú vystrašení, že medvede prechádzajú ulicami obce, sú v ich záhradách, nech niečo s tým robí. Môj manžel nedal povel ani na odchyt, ani na streľbu. Žiadal príslušné orgány o pomoc v takej výnimočnej situácii,“ vyhlásila jeho manželka. Starostu sa zastal aj Imrich Šuba. ,,Nechcel riskovať životy ľudí. Bolo to úplne prirodzné.“ A aby toho nebolo málo, pri obci sa objavil zrejme ďalší kontajnerový medveď.