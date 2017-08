ROZRUCH na Kysuciach! Pár dní pred začiatkom vyučovania škola nemá riaditeľa

Školská rada sa rozhodla, že bude voliť nového riaditeľa Základnej školy na Clementisovej ulici v Kysuckom Novom Meste. Do výberového konania sa prihlásili traja uchádzači. Súčasný riaditeľ školy a dvaja učitelia. Jeden z nich výberové konanie vyhral.

Radosť sa premenila na smútok

No jeho radosť sa skončila pár dní potom, ako sa dozvedel šokujúcu informáciu priamo od primátora. „Po výberovom konaní mi osobne povedal, že nevidí žiadny dôvod, aby ma do funkcie riaditeľa nevymenoval. O mesiac som sa žiaľ dozvedel, že ma do funkcie nevymenuje,“ vraví rozhorčene úspešný kandidát Július Janek (37), ktorý v škole učí matematiku a telesnú výchovu.

„Mám zato, že primátor postupoval v rozpore so zákonom, pretože ako verejný činiteľ má konať iba to, čo mu zákon dovoľuje. Podľa môjho názoru konal nad rámec svojich kompetencií, čím diskriminoval víťaza výberového konania, ktorý sa nemal šancu ukázať v pozícii riaditeľa, a zamestnanci ho nemali možnosť zažiť ako riadiaceho pracovníka,“ uviedla predsedkyňa Rady školy Eva Vlčková.

Dôvod sa nedozvedel

Dôvod sa však nedozvedel, no najhoršie na tom bolo to, že primátor sa rozhodol vyhlásiť druhé kolo. "Ak mám dôvody, tak podľa nového zákona môžem neakceptovať tento návrh a môžem vyhlásiť ďalšie výberové konanie. To som aj využil," hovorí primátor Ján Hartel. Ten sa napokon rozhodol zvolať zamestnancov školy na tajné hlasovanie o tom, kto má byť novým riaditeľom. V tajnom hlasovaní podporila väčšina zamestnancov súčasného riaditeľa, situácia sa tak ešte viac zamotáva.

Odvolali členov

Aby toho však nebolo málo, odvolaní boli dvaja členovia Rady školy. Predsedu však môžu odvolať, ak by bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo o to sám požiada. No v tomto prípade ani jeden z týchto prípadov sa nestal. Primátor tak rozhodol, že sa bude konať nové výberové konanie, do ktorého sa môžu opäť zapojiť uchádzači, ktorí majú záujem o riaditeľské kreslo. "Ten kto nakoniec vyhrá, ten získa stoličku. Nebudem už ďalej vyvíjať nátlak a vymenujem riaditeľa, ktorý konanie vyhrá," uzavrel primátor.