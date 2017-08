Sympatická Nitrianka Kristína: Práca, akú na Slovensku zrejme nenájdete!

Mladá žena v Kristových rokoch sa k svojej súčasnej robote dostala úplnou náhodou, po ukončení muzikálového herectva a konzervatória v Topoľčanoch. „Ako 18-ročné dievča som občas chodila pomôcť s nákupmi či len tak na kávičku k staršej chorej susedke, s ktorou sme si zaspievali, ba ja som jej aj zarecitovala. Neraz mi preto hovorila, že keď raz zomrie, tak jej nad jamou zaspievam Slovenskú rodnú dedinu. Než zomrela nechala vo vrecku papierik, v ktorom bolo napísané, že som jej sľúbila na pohrebe zaspievať jej obľúbenú pieseň. Prišla preto za mnou jej dcéra, že či by som to mohla pre ňu spraviť,“ spomína si na začiatky svojej netradičnej práce sympatická Kristína. Práve na tento pohreb si zakúpila svoje prvé čierne šaty a odvtedy sa do tejto farby oblieka veľmi rada.

Aká matka, taká dcéra

V prípade Kristíny nepadlo jablko ďaleko od stromu, lebo s nebožtíkmi sa lúčila aj jej mama Viera, ktorá ju v tom podporila. „Na pohreboch recitovala po dedinách ešte za starých čias. Chodievala na ne dokonca oblečená ako nevesta, napríklad vtedy, keď sa ľudia lúčili s mladým chlapcom, ktorý sa utopil,“ pridáva mladá žena. Zo začiatku bola jej nová práca pre ňu tak trochu frustrujúca, hoci pred pohrebom bola v kontakte s pozostalými a snažila sa o živote nebohého získať čo najviac informácií, neskôr z nej tréma opadla a dnes ju robí nielen na vysokej profesionálnej úrovni, ale i s láskou.

Humorné zážitky z pohrebov

Odprevádzanie nebožtíka na jeho poslednej ceste býva vždy spojené so smútkom a žiaľom, Kristína však zažila aj humorné situácie. „Pri mojom prvom poľovníckom pohrebe som takmer skončila v jame i ja. Nevedela som totiž, že tam budú aj salvy. Keď zazneli tak som sa zľakla, že som bola jednou nohou skoro v hrobe. Našťastie, stúpila som na koniec laty, lenže tá mi vzápätí dala takmer po hlave," smeje sa Kristína nad svojím zážitkom. S poľovníkom sa spája i iná humorná spomienka, ktorá sa odohrala v krematóriu. „V tom čase nikto nekontroloval oblečenie nebožtíkov. Príbuzní však dali svojmu drahému nebohému do šiat náboje, ktoré potom v peci trieskali ako ohňostroje na Silvestra,“ vraví mladá žena, ktorá je v súčasnosti s dvojročnou dcérkou Romankou na materskej, na rečnenie pri pohreboch si ale čas nájde vždy.

Ctí si pohrebné zvyky

Niekto si možno povie, že je to práve Kristína, ktorá určuje ako má smútočný obrad vyzerať. Opak je však pravdou. „Dnes sa v oveľa väčšej miere berie ohľad na človeka, s ktorým sa pozostalí lúčia. Stalo sa mi, že na konci rozlúčky zahrali veselú a rytmickú skladbu v štýle reggae, obľúbenú pieseň mladého chlapca, ktorý túžil odcestovať na Jamajku. Z piesní sa dnes hrá všetko možné. Napríklad pri kremáciách hrávajú Zhorí všetko, čo je od nitrianskej kapely Desmod, veľmi často sa ale hrá aj Hallelujah od rôznych interpretov či klasická Ave Maria. Zo skupín letia na pohreboch najmä Elán a Metalinda,“ netají Kristína, ktorá svoj netradičný džob vykonávala najskôr popri zamestnaní, keď robila rozličné profesie, naposledy bola v nitrianskej knižnici, piaty rok to má však už ako hlavný pracovný pomer.

Čítanie závetu odmietla

Kristína si svoje prejavy píše sama z informácií od príbuzných nebohého. Sú tak oveľa citlivejšie, empatickejšie, spomienkovejšie. Prednesenými slovami sa smútiacich snaží najmä povzbudiť a nie zbytočne jatriť ich bolesť. Stalo sa jej však aj to, že počas jedného z nich mala nad rakvou prečítať i poslednú vôľu nebohého. „Bolo tam, že byt dostaneš ty, auto ty, tebe som nenechal nič. To som ale odmietla. Som profesionálka a nechcem sa znížiť na takéto vrtochy rodiny. Závet na pohreb podľa mňa jednoducho nepatrí,“ zakončila svoje rozprávanie sympatická pohrebná rečníčka, ktorá do „práce“ nosí svoje dlhé čierne vlasy zásadne striktne uviazané do vrkoča.