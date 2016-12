Talentovaný Karol vyrástol v detskom domove: Dnes patrí k najkrajším mužom sveta!

Karol sa ako jediný Slovák dostal medzi 40 mužov súperiacich vo svetovej súťaži Mister Supranational. A rozhodne tam nebol iba do počtu. V poľskej Krynici získal titul Mister Personality, Osobnosť súťaže. Zaujal teda nielen výzorom, ale aj svojou charizmou. Okrem toho sa stal 12. najkrajším mužom sveta. Dosiahnuť takýto úspech vraj nebolo jednoduché.

„Bolo to 12 dní driny, málo spánku a únava. No stálo to za to. Nikdy na tie zážitky a ľudí nezabudnem,” opisuje s dojatím. Jeho cesta k úspechu však bola spletitá. Mladík až do dospelosti žil v topoľčianskom detskom domove. Keď sa postavil na vlastné nohy, vyštudoval bratislavské tanečné konzervatórium, tancoval v rôznych divadlách a skupinách. Vlani bol dokonca v šou Tanec snov, kde sa dostal až do superfinále.

No a tento rok spolu s kamarátom z detstva Adrianom Szellem tancovali v Česko-Slovensko má talent. Spolu predvádzali aj na prehliadke Lombardi Fashion House, odkiaľ bol už iba krok k súťažiam krásy.

„Vyžaruje pozitívnu energiu. Odporučil som ho do súťaže Mister Slovenska a potom ho Jozef Oklamčák nominoval na svetovú súťaž,” hovorí Karolov objaviteľ Jozef Grondžák. Karol však nielen dobre vyzerá, môže sa pochváliť i viacerými talentmi. Tancuje, fotografuje, spieva a cestuje. Zo všetkého najradšej je však so svojimi najbližšími a kamarátmi.