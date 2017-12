Účesy V NAŠICH ULICIACH: Vieme, čomu dávajú ženy prednosť. Je to ale správny výber?

Páčiť sa neznamená iba sa dobre obliekať. Viacerí ľudia si myslia, že ak sa pekne a moderne oblečú nemusia sa na ulici za seba hanbiť, ba práve naopak. Nie je to však celkom pravda, lebo k oblečeniu patrí aj účes či farba vlasov. Jedni obľubujú krátke, iní dlhšie vlasy, niektoré dámy si ich viažu do vrkočov, alebo si s nimi robia iné úpravy, vrátane farieb. A to všetko len preto, aby vyzerali dobre. My sme trošku nahliadli do vlasovej módy z ulice a pozreli sa na to, ako chodia ľudia učesaní, ostrihaní či nafarbení. Ich snaženie zhodnotila známa kaderníčka Hana Džugalová.

Účesy. Dajú sa spraviť na desiatky spôsobov. Stačí si len vybrať, ktorý najlepšie "sekne" práve vám, a v ktorom sa budete svojmu okoliu páčiť. Autor: archív