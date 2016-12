Víchrice a silné sneženie: V Tatrách hrozia lavíny!

Ráno prevládalo na horách polooblačné počasie s doznievajúcim snežením. Vo všetkých horských oblastiach pretrváva severozápadný vietor o sile víchrice v nárazoch až 100 km/h. Tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice lavínového nebezpečenstva platí obzvlášť pre záveterné svahy s juhovýchodnou, východnou a južnou orientáciou, kde bol sneh vplyvom silného vetra prenášaný.

Na hrebeňoch a bezprostredne pod nimi vytvára vietor snehové preveje a jazyky, ktoré sa môžu samovoľne alebo vplyvom zaťaženia uvoľniť. Počas dňa je možné uvoľnenie aj spontánnych lavín. Nový voľný sneh, si zachováva prachový charakter a nie je ešte dostatočne zviazaný s podkladovou vrstvou. Pohyb v takomto teréne treba dôkladne zvážiť , uvedomovať si riziká a rozumieť sa zásadám bezpečného pohybu v lavínovom teréne. Riziko vzniku lavín vo Fatrách a Nízkych Tatrách je nižšie vzhľadom na menšiu výšku snehovej pokrývky a nižšiu nadmorskú výšku. Tu platí mierne lavínové nebezpečenstvo, t.j. 2 stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Uvoľnenie lavín v týchto horstvách je možné hlavne na záveterných svahoch s juhovýchodnou orientáciou. Aj tu vietor v najvyšších polohách vytváral mohutné preveje a na záveterných svahoch ukladal sneh do vankúšov a dosiek, ktoré je možné uvoľniť hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Za posledných 24 hodín pripadlo do 30 cm nového snehu, za poslednú periódu sneženia pripadlo v najvyšších polohách do 70 cm nového voľného snehu.