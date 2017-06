VIDEO Chaotické značenie uzávery Strečna: Problém majú domáci aj turisti!

Cestu, ktorú mnoho ľudí využíva každý deň, sa rozhodol vyskúšať aj denník Plus JEDEN DEŇ. Už kúsok za Bratislavou prvá značka oznámila, že kamióny, ktoré smerujú do Žiliny či Martina, musia použiť obchádzkovú trasu cez Trenčín.

My sme pokračovali na Žilinu po diaľnici D1 a počas cesty sme videli viacero značení a upozornení, že cesta pod Strečnom je úplne uzavretá. Značky sú dobre viditeľné a je ich aj dosť, jediný problém je, že sú len v slovenčine.

Zahraniční turisti tak majú značné problémy, o čom sme sa presvedčili aj sami, keď sme dorazili k hradu a zastavili sme, aby sme si urobili pár záberov.

„Neviete, kadiaľ sa dostanem do Žiliny?“ pýtal sa nás po anglicky pán z Kórey.

Počas desiatich minút sa s rovnakou otázkou pri nás pristavili štyri autá so zahraničnými turistami.

„Je to veľký problém, značenie nie je dobré. Malo by byť určite aj v inom jazyku. Najhoršie je, že prichádzame o víkendových turistov,“ povedal nám Štefan Oberta, ktorý vyberá parkovné pod hradom.

Podľa neho príde cez víkendový deň do obce asi 300 až 400 áut, ktoré sa pod hradom otáčajú a pýtajú sa na cestu do Martina alebo Košíc.

„Z dopravných značiek sú pomýlení, hlavne si myslia, že je zatvorený aj hrad. A to nie je pravda,“ hovorí Štefan.

Ušetríte 20 kilometrov

Ak však chcete ušetriť pár kilometrov, môžete sa dať previezť na druhú stranu Váhu kompou.

My sme to vyskúšali a za 2,20 € sme ušetrili 20 kilometrov. Problém nastal až po „vylodení“, keď sme na križovatke nevedeli, ktorým smerom sa vybrať. Nebola tam totiž žiadna značka a na cestu sme sa museli opýtať.

Problém mal aj Pavel z Prahy, ktorý sa viezol na kompe s nami. „Všimli sme si, že je cesta uzavretá, ale to sme boli už tu. Značenie by mohlo byť lepšie, pre ľudí, ktorí cestu nepoznajú, je to chaotické,“ posťažoval sa nám.

Nakoniec sa nám však šťastne podarilo doraziť do Terchovej a Zázrivej, cez ktoré je doprava presmerovaná. Cestou do Bratislavy sme si vyskúšali aj kilometre pred odbočením smerom na Žilinu.

Situácia bola rovnaká ako v protismere. Veľa značiek upozorňujúcich na obchádzku, ale žiadna v angličtine alebo v inom svetovom jazyku