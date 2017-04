VIDEO Emotívny film propaguje drogy: Prizerajú sa na to školopovinné deti!

O tomto špeciálnom vlaku sme na stránke pluska.sk informovali ešte včera. Deti, mládež, ale i dospelí môžu priamo vo vagónoch všetkými zmyslami precítiť to, čo prežíva človek závislý na drogách. Tento protidrogový vlak sa už roky objavuje v Nemecku, Poľsku a v Čechách. Tí, ktorí tento multimediálny obsah videli, hovoria, že ich silne zasiahol. Nevynímajúc ani primátora Čadce Milana Guru.

Peniaze išli z metskej kasy

Ten keď videl tento vlak v Čechách, rozhodol sa, že ho dotiahne na Kysuce. A tak sa aj stalo, no nebolo to zadarmo. Z mestskej kasy za tieto služby zaplatil 5 tisíc eur, okrem toho, každý návštevník musel zaplatiť dve eurá.

Skutočný príbeh

Príbeh o drogách, ktorý môžu ľudia vidieť v tomto vlaku sa skutočne odohral pred 17 rokmi. „Môj kamarát sa predávkoval pervitínom. Bol to chlapec, ktorý mal všetko a snažíme sa deťom ukázať, že aj ten najlepší kamarát, ktorý im ponúka drogy, nemusí byť ich najlepší priateľ,“ povedal autor projektu Pavel Tuma.

U deti to vyvolá strach a šok

Tento projekt je určený deťom od 10 do 17 rokov. No psychológovia nad týmto vekom krútia hlavou. „To akože malé deti majú vidieť čo to robí s narkomanom? Takéto niečo by malo byť určené skôr od 15 rokov a nie pre tak mladších. Vyvolá to u nich strach a hlavne šok,“ vraví psychologička Anna Vrabcová.

Čo na to odborník?

Video a informácie tohto protidrogového vlaku sme ukázali aj odborníkovi na drogy Ľubomírovi Okruhlicovi. Ten o tomto projekte vôbec nič netušil. „Po zhliadnutí sa neviem k veci jasne vyjadriť. Ani jednoznačne kriticky, ani pozitívne. Musel by som sám autenticky vidieť tento vlak,“ vyjadril sa nám odborník na liečbu závislosti Okruhlica, ktorý dodal, že strašiť mladých ľudí nie je vhodné. „Ak skúsiš akúkoľvek drogu a staneš sa závislým tak určite umrieš!" Takto sa nemá strašiť, lebo mladí zistia, že veľa ľudí, čo skúsilo drogy žijú bez problémov a nepokračujú a preto potom ignorujú aj reálne hrozby a takúto nekorektnú "osvetu odmietnu" Tak sa to nemá robiť, ale že je veľké riziko aj úmrtia tak to je. A to myslím správne ukazuje aj ukážka videoklipu, čo ste mi poslali,“ podotkol Okruhlica.

Za volant treba sadať triezvy

Pred pár rokmi sa na verejnosť dostali šokujúce videa, kde malo vodičov prinútiť zamyslieť sa nad svojim chovaním a nesadať za volant pod vplyvom alkoholu alebo drog. České ministerstvo dopravy okrem iného prišlo s myšlienkou, ako upozorniť nedisciplinovaných vodičov, aby sa počas šoférovania sústredili len na cestu. Väčšina vodičov sa totiž nesústredí na cestu. Pozerajú tam kde nemajú. Dokážu sa ovplyvniť rôznou reklamou a potom dochádza k tragickým nehodám.

Nemyslíš - zaplatíš

Ministerstvo dopravy preto prišlo s kampaňou s názvom: Nemyslíš - zaplatíš. Videá, ktoré nakrútili profesionáli sú drastické a nie sú určené pre maloletých a pre citlivé povahy. Upozorňovať chcú najmä vodičov na cestách, aby jazdili opatrne a ohľaduplne.

Zúfalí ľudia hľadajú pomoc

Takéto videa podľa odborníka a lekára Ľubomíra Okruhlicu niektorých odradí od toho, aby si za volant sadli pod vplyvom omamných látok. „Aj k nám prišli na liečbu viacerí ľudia so závislosťami, potom, keď videli ako sa predávkoval smrteľne ich kamarát, alebo upil otec k smrti a syn, ktorý mal tiež problém s alkoholom sa prišiel liečiť lebo sa zľakol. Napokon poznáme, ako sa správa väčšina vodičov, keď vidí na ceste ťažkú haváriu a záchranárov. Spomalia následné kilometre idú opatrnejšie pod dojmom tejto udalosti,“ uzavrel odborník Ľubomír Okruhlica.