VIDEO Májová erotika: Páni, kňažky lásky núkajú zľavy!

Väčšina mužov túži, aspoň potajomky, prežiť dobrodružstvo v niektorom z domov lásky. Do erotických podnikoch chodia muži rôznej národnosti, bohatí podnikatelia, ktorí niekedy zostanú aj na týždňový pobyt.

No v poslednom čase sa kríza dotkla niektorých týchto klubov. My sme oslovili niektorých z nich, no vyjadrovať sa nechceli. Podarilo sa nám stretnúť s dvomi mladými dievčatami, ktoré pracujú v jednom žilinskom erotickom salóne a prezradili detaily krachu týchto zariadení.

Dievčatá, ktoré v takýchto salónoch pracujú, potrebujú na svoju prácu aj poriadnu dávku odvahy. No okrem toho sa snažia aj zarobiť, no nie vždy sa im to darí a to preto, že je menej klientov ako po iné roky.

Mnohé ženy si preto odchádzajú hľadať prácu mimo Slovenska. „Viaceré dievčatá odchádzajú do Česka. Nemusia sa učiť jazyk a zarobia takmer o polovicu viac ako doma. Dokonca Česi milujú Slovenky, sme vraj krásne, pôvabné a romantické a veľmi využívajú naše služby počas mesiaca máj,“ vraví jedna žena, ktorá poskytuje erotické služby v žilinskom klube.

Tlak krízy menej pocítili ženy, ktoré erotické služby poskytujú súkromne – cez inzerát. Dievčatá, ktoré prídu do bytu objednávateľa, alebo zákazník môže prísť k nim domov. No ak len predsa by chcel nejaký klient využiť zľavy, určite sa to dá popri cestách, kde mladé žienky poskytujú služby v aute.

Žilinské prostitútky lákajú vodičov svojimi pózami , úsmevom a sú často tak sporo odeté, že človek by si myslel, či im nie je v tom zima. „Keď je chladno, je nám zima, ale chceme zaujať našich klientov,“ hovorí jedna slečna, ktorá nám prezradila, že zľavy neposkytujú, ale vždy sa vedia s dotyčným dohodnúť.

„Ceny za služby sú rôzne 10 eur orálny sex s ochranou, 20 eur bez ochrany a 30 eur kompletka,“ podotkla slečna. Zaujímalo nás, ako je to v iných mestách Slovenska. A tak sme pátrali a zisťovali za vás.

Stretli sme na Slovnaftskej ceste v Bratislave sympatickú slečnu. Ceny za služby má nasledovné: 15 eur orálny sex, 30 eur kompletka. Do trojky by vraj nechcela ísť ani za svet. Akciu na služby atraktívnych dám ponúkajú dva známe nočné kluby pod Tatrami.

Jeden sa nachádza hneď vedľa železničnej stanice v Poprade, druhý v neďalekom meste Svit. Pozor, akcia ale platí iba nedele. "Polhodinka so slečnou u nás stojí 35 eur. Ak chcete byť hodinku, je to dvojnásobok, teda 70 eur," prezradili nám v podniku.

Aj iný popradský klub ponúka zľavu, namiesto obvyklých 60 eur za polhodinu so slečnou zaplatíte 50 eur. "K tomu dostanete aj fľašu šampanského," dozvedeli sme sa. Akcia platí v nedeľu, popri nej si môžete z podniku zabezpečiť aj dovoz i odvoz.

Objavili sme dámy, ktoré postávajú pri hlavnej ceste cez Žiar nad Hronom. "Žiadne májové zľavy nechystáme, my máme dlhodobo dobré ceny - fajku za 20 a sex za 50 eur,“ stroho odvetila jedna z nich.

Kedysi obávaná cesta smrti medzi Nitrou a Zlatými Moravcami bol tiež miestom, kde sa radi ponúkali devy ľahších mravov. Dnes ich tam už je len poskromne a natrafiť na niektorú z nich býva otázkou šťastia.

No nám sa to však podarilo. „Nie, žiadne zľavy na máj nechystám, taxa bude obvyklá, teda fajka po 15 a kompletka po 30 eur,“ prezradila jedna z nich, ktorá postávala vedľa cesty medzi Kolíňanmi a Beladicami.

O zľavách neuvažujú

Prostitúcia u nás nie je zakázaná, čiže dá sa predpokladať, že tieto „pracovníčky lásky“ len tak z našich ciest neodídu. V Prešove v erotickom salóne o zľavách neuvažujú.

"Určite nie," zasmial sa prevádzkar Peter. Rovnako o zľavách neuvažujú ani v Humennom. V máji v košických erotických salónoch sa tiež nechystajú poskytovať na svoje služby špeciálne zľavy alebo akcie.

Viacerí majitelia potvrdili, že takýto program funguje u nich celoročne. „Poskytujeme zaujímavé výhody pravidelným klientom, ale odmeňujeme tiež návštevníkov v závislosti od výšky sumy, ktorú minie v našom podniku. Môže to byť 10-20 percentná zľava,“ prezradil nám majiteľ jedného zo salónov.

Dievčatá a ženy, ktoré „pracujú“ na Thurzovej, Svätoplukovej a Löfflerovej o zľavách zatiaľ neuvažujú. Jedna z prostitútok však po dlhom rozmýšľaní povedala. „V máji pôjdem aj za stravenky, ktoré som doteraz odmietala.“

Pozor na pohlavné choroby

No natrafili sme na jeden salón v Nitre, kde sa predsa len nejaká tá zľava nájde. "Máj lásky čas neobíde ani našich zákazníkov. Ten, ktorý k nám príde s tým, že sa o našej akcii dozvedel z denníka Plus JEDEN DEŇ, bude mať grátis fľašu perlivého vína a dostane aj nejakú zľavu, ktorú dohodneme individuálne," dodala majiteľka.

Je teda na každého muža, čo si vyberie. Kým v salóne muž za tri hodiny musí nechať minimálne okolo 400 eur, v byte u dievčaťa na telefón je to do 150 eur. Na internetových stránkach pribúda každý týždeň niekoľko desiatok nových inzerátov s ponukou erotických služieb.

Väčšina dievčat si takto prilepšuje popri bežnom zamestnaní, či škole. Inzerát zvyčajne obsahuje fotografie, pracovný čas, ceny za rôzne služby a kontaktné údaje. Majitelia erotických salónov však dvíhajú varovný prst.

„Môžem podotknúť, že riziko prenosu pohlavných chorôb je omnoho vyššie práve pri dievčatách na inzerát. Na rozdiel od žien v salónoch, ktoré pravidelne chodievajú na lekárske vyšetrenia,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ majiteľ žilinského klubu.