VIDEO Strašidelné počasie: Na takéto peklo si zvykajme!

Starček ubytovaný v zariadení pre seniorov v Rači sa večer pozrel cez okno a všimol si, že okolo letí strecha. Sestrička ho upokojila, že sa mu to len zdá. No nebolo to tak! Z bytovky časť strechy skutočne strhlo a silný vietor ju odniesol až na neďaleké sídlisko!

„Bála som sa, rýchlo sme všetko odpratávali z balkóna, našťastie nám pozhadzovalo len tuje. Ale príbuzní vybehli na terasu a práve im nad hlavou preleteli plechy,“ povedala zhrozene Katka z mestskej časti Rača, ktorá býva len pár metrov od domu pre seniorov. Silná smršť zasiahla aj obyvateľov rodinných domov. Deň po katastrofe upratovali zničené dvory a čakali na pomoc hasičov. Smolu mali aj majitelia áut.

Ak stáli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste, prinajlepšom vyviazli s pár škrabancami na kapote. „Ráno mi volali policajti a hneď som vedela, o čo ide... Neviem ani, či sa mám smiať, alebo plakať, veď moje auto bolo jediné na parkovisku a práve naň spadol strom,“ posťažovala sa Klaudia. Výkyvom počasia sa nevyhli ani známe osobnosti. Dominikovi Hrbatému poškodil silný vietor dom na Kolibe!

„Mali sme tu doslova tornádo, odfúklo nám škridly, poškodilo auto… Susedova 500-kilová preliezačka sa úplne nadvihla. Na neďalekej bytovke strhlo strechu,“ opísal známy športovec nočnú katastrofu. Podľa jeho slov sa všetko zbehlo v priebehu pár minút, stihol len schytiť dcérku a bežal dovnútra. „Manželka bola vystrašená a nevedela ďalšie 3 hodiny zaspať,“ opísal chvíle strachu. Vietor dosahoval na slovenské pomery závratnú silu.

V Malom Javorníku fúkal až rýchlosťou 130 km/hod. Viaceré časti Bratislavy a jej okolia sa následkom počasia ocitli bez dodávok elektriny – Západoslovenské elektrárne počas noci evidovali až 160-tisíc zákazníkov bez elektrickej energie. Komplikácie mala aj verejná hromadná doprava, keďže na viacerých miestach vrátane Hlavnej vlakovej stanice popadali stromy a potrhalo aj trolejové vedenie. Okrem hasičov sa do záchranných prác zapájala aj polícia.

Plné ruky práce mali nielen v noci, ale počas celého nasledujúceho dňa. Kritická situácia nepanovala len v hlavnom meste. V Senci strhlo niekoľko striech, železničná doprava pocítila úder počasia najmä v úseku Nové Košariská – Podunajské Biskupice. Vlaky sa napokon úplne zastavili a cestujúci sa odviezli náhradnou autobusovou dopravou. Tisíce ľudí tak ráno prišli neskoro do práce.

Situácia bola vážna aj v Malackách na Ceste Mládeže, kde pre odtrhnutú strechu na bytovom dome evakuovali 60 obyvateľov. Hororové chvíle zažili tiež deti v skautskom tábore v v obci Dubové v okrese Turčianske Teplice. Vietor tam strhol stany a asi 50 ľudí, z toho 35 detí, ostalo bez prístrešia. „Deti boli vystrašené, ani sa niet čomu čudovať,“ povedal starosta obce Ľubomír Lettrich.

Deti a dospelých ubytovali v sále obecného úradu, kde im pripravili horúci čaj a do rána prespali v bezpečí. Našťastie sa nikomu nič nestalo, tábor sa však skončil predčasne. Odborníci už varovali, že striedanie vysokých a nízkych teplôt vytvára ideálne podmienky na búrky. „Búrky podobné tým, ktoré zasiahli v noci z 10. 8. na 11. 8. západ Slovenska, sa môžu vyskytnúť aj v iných dňoch, pretože táto búrková sezóna je neštandardne bohatá na nebezpečné búrky,“ povedal Jozef Csaplár, riaditeľ Centra predpovedí a výstrah SHMÚ.

Zásahy hasičov

188 výjazdov vykonali od štvrtkového večera do piatkového popoludnia hasiči v Bratislave

143 prípadov zaznamenali hasiči v Trnavskom kraji

31 udalostí pomáhali naprávať hasiči v Trenčianskom kraji

16 zásahov vykonali hasiči v Nitrianskom kraji

9-krát sa s počasím počas búrky popasovali hasiči