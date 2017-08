ŠKANDÁL na popradskej radnici: Opitého primátora opustil najbližší kolega, nechal mu drsný odkaz

Primátor Jozef Švagerko si alkoholom za volantom poriadne zavaril. Jeho obvinenie políciou spustilo v meste spŕšku reakcií. Niektorí ľudia z vedenia mesta odrazu menia postoje.

Najnovšie sa o publicitu postaral Pavol Gašper. Jeden z dvoch viceprimátorov dokonca zašiel do krajnosti a tím okolo Švagerka definitívne opúšťa. „Nie je prípustné, aby som ďalej podporoval súčasné vedenie mesta. Z tohto dôvodu som sa rozhodol, že ku koncu mesiaca odstupujem z funkcie druhého zástupcu primátora mesta Poprad,“ vyhlásil Popradčan.

Gašper je v súčasnosti aj kandidátom na župana do samosprávneho kraja v Prešove. Jeho postoj a opustenie Švagerka by tak mohlo vyznievať ako predvolebný ťah. „Z funkcie odstupujem z morálnych dôvodov,“ reagoval pre Plus JEDEN DEŇ.

Švagerko pri policajnej kontrole nafúkal vyše 1,3 promile alkoholu. Mnohí špekulujú, že naňho niekto bonzol. Primátor dlho po incidente mlčal a až nedávno vydal písomné vyjadrenie. Napísal, že je pripravený z funkcie odstúpiť. Kedy sa tak stane však neuviedol.

Práve stanovisko primátora vytočilo skupinu ôsmoch mestských poslancov. Tí sa vo štvrtok rozhodli odísť z rokovania zastupiteľstva. Primátora žiadajú, aby chlapsky upresnil, kedy z funkcie odíde. "Kým nebude jasné, kedy odíde z funkcie," poznamenal za všetkých Štefan Pčola. Rokovanie zastupiteľstva tak bolo prerušené.

Momentálne je primátor Švagerko na dovolenke. Zotrvať na nej by mal aj celý budúci týždeň. Mesto tak vedie prvý viceprimátor Igor Wzoš. "Budem sa snažiť vykonávať všetky veci zodpovedne, aby na to nedoplatili občania," poznamenal.

Kauzy primátora Jozefa Švagerka

- v roku 2016 čelil podozreniu z požitia alkoholu pred rokovaním mestskej rady. Skupinka ôsmich mestských poslancov ho preto vyzvala, aby odstúpil. Primátor svoju indispozíciu vysvetľoval virózou a cukrovkou, pred poslancami už na rokovaní mestského zastupiteľstva preto použil dräger a nafúkal nulu

- s primátorom Popradu je spojený škandál predražených toaliet na mestskom úrade. Na rekonštrukciu dalo mesto 88-tisíc eur, neskôr kontrolórka potvrdila, že boli predražené. Prípadom sa začala zaoberať polícia

- s menom súčasného primátora je spojený aj škandál pri predaji 1-izbového bytu mestskému poslancovi Arnemu Krotákovi. Hokejovej legende ho Švagerko svojim podpisom predal v roku 2016 za 8,5-tisíc eur. Radnica potom tvrdila, že predaj podpísať musela, keďže tak sú nastavené zákony a smernice.