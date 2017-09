Varil v Michelinových reštauráciách, teraz je na Slovensku: „Máme čo ponúknuť,“ hovorí Gabo Kocák

Roky ste strávili prácou v zahraničí, teraz vaše kulinárske schopnosti ponúkate v najstaršom hoteli Lomnica v Tatrách.

Čítajte viac Jedzte ako hollywoodske hviezdy! Stačí zájsť do Vysokých Tatier

„Je to projekt, ktorý ma oslovil a zapáčil sa mi. V Tatrách chceme vybudovať niečo nové, kuchyňu posunúť na iný level. Gastronómia ma ľudí spájať.“

Do zahraničia ste odchádzali ako nevyučený kuchár. Podarilo sa vám ale preraziť.

„Mal som však základy kuchyne a pochopil som, že je to niečo, čo by som chcel robiť. Začiatky boli pravda všelijaké, aj som umýval riady, aj robil zadarmo. Po šiestich mesiacoch mi v Nemecku končili pracovné víza, ale nechcel som ísť domov, tak som odišiel do Rakúska. Chcel som ísť na vyšší level. V tom čase bolo ťažké nájsť prácu, musel som robiť aj načierno. Potom som sa znova vrátil do Nemecka už ako Sous chef. Robil som v 5-hviezdičkovom hoteli. Dvakrát do týždňa som začal pracovať aj v istej reštaurácii s Michelinovou hviezdou. Postupne som pôsobil vo viacerých kuchyniach, keď som sa na pár mesiacov vrátil domov, zo Salzburgu som dostal opäť zaujímavú ponuku.“

To už ste začali variť a servírovať jedlá pre ozajstné celebrity.

„Keď som bol v Salzburgu, medzi hosťami boli samé hviezdy – top klienti. Bol pri nás aj Gérard Depardieu – prefektný človek, neviem, či som v živote stretol človeka, ktorý vypije viac vína, ako on. Je to veľký srdciar, varil v rámci jednej šou. Prichádzali k nám i členovia kráľovskej rodiny z Thajska, Švédska, spevák Georg Michael, otec Michaela Jacksona, kancelárka Merkelová i rôzni prezidenti, vrátane našich Kováča, Gašparoviča, Kisku.“

Hostili ste aj hollywoodskych hercov Cameron Diaz i Toma Cruisa. Akí boli, poďakovali vám?

„Do kuchyne nám prišla informácia, že budeme mať VIP hostí, ktorí nechcú byť rušení. Nevedeli sme, o koho pôjde. Mali asi štyroch ochrankárov a celý tím ľudí. Osobne som si s nimi podal ruku. Boli veľmi príjemní a pekne poďakovali. Išla z nich skromnosť a pokora. Bol to zážitok na celý život.“

Aká je kuchyňa v Tatrách v podaní Gaba Kocáka?

„Ponúkame inovatívnu kuchyňu s presnosťou, so zameraním na produkty prírody. Nerobíme žiadnu trendovú kuchyňu, skôr sa inšpirujeme aj svetovou gastronómiou a novými technikami. Snažíme sa hľadať dodávateľov s kvalitným produktom. Dbáme na sezónnosť, čerstvosť, snažíme sa inovovať staré receptúry. Je super, že máme taliansku, francúzsku, mexickú kuchyňu, čínsku a neviem akú kuchyňu, ale gro by malo byť to, čo tu rastie, kvitne, čo doma chováme, čo sa doma pokosí, urodí. U nás je obrovský potenciál, je z čoho vyberať.“

Čo teda môžeme na Slovensku z vlastnej kuchyne ponúkať?

„Máme svoje špecifiká, ako bryndza, syry. Chovajú sa u nás dobré veci – mangalice, jahňacina, kozľacina či teľacina. Naši farmári pracujú kvalitnejšie, snažia sa dať produktom know-how. Je to začiatok cesty a bude to ďalej pokračovať. Jedlu treba dať punc, aby bolo jasné, že je to naše. Každý región by mal mať svoje špecifikum.“

Vie slovenský konzument oceniť dobré jedlo?

„Čo je dobré jedlo? Pre mňa je dobrý chlieb s maslom a cibuľou. Čiže je to subjektívny pojem. Každý by si mal nájsť to, čo je preňho dobré. Nehodnoťme dobré, zlé. Možno aj preto je v jedálnom lístku viac jedál, aby si mohol klient vybrať.“

Akí sú Slováci fajnšmekri?

„Aj ľudia u nás už veľa cestujú a chcú vedieť, odkiaľ sú produkty, z akých fariem. Postupne sa začína meniť naše zmýšľanie. Ľudia začínajú riešiť vegetariánstvo, vegánstvo... . Nastáva socializácia ľudí, túžia sa stretávať a dať si dobré jedlo. Gastronómia nás má spájať, ľudia sa už prebúdzajú, už sa nechcú najesť iba rýchlo a lacno, ale hlavne dobre a kvalitne. Škoda však, že ľudia z regiónu k nám nechodia tak, ako to je v Taliansku, Rakúsku, kde riešia všetky veci pri stole. My sa snažíme robiť pre ľudí, aby boli spokojní. Žiaľ, u nás stále existuje akýsi blok závisti, tým ale nás ostatných posúvajú ďalej.“

Máte aj vy svoje obľúbené jedlo?

„Nemám a ani to nejako neriešim. Jedlo musí mať hlavne svoju energiu a musí chutiť. Záleží na kvalite a spracovaní produktov. Ak lásku spojíte s kvalitou, nie je čo riešiť.“

Momentálne vás zamestnáva kuchyňa v hoteli Lomnica i vlastná reštaurácia Culinarium, ktorú máte s manželkou. Nájdete si ešte čas, aby ste navarili aj niečo doma?

„Čas sa občas nájde, už si ho začínam deliť. Predtým som bol v práci 15-16 hodín denne, no teraz som už vo veku (smiech). Takže doma robím z toho, čo je v chladničke. Mám rád, ak to nie je celkom sofistikované varenie. Používam hlavne kreativitu a taký freestyle.“