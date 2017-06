Záhadné zmiznutie v Tatrách: Špecialista na medvede je nezvestný!

Psík Max je súčasťou tímu policajtov v Tatrách už niekoľko mesiacov. Za divných okolností však pred niekoľkými týždňami zmizol. Nevedno, či mu z koterca niekto pomohol, alebo sa von dostal sám.

„Už som poroznášal oznamy po celom okolí. Mal som aj pár telefonátov, ľudia ho vraj videli v Tatranskej Kotline i Štrbe. Naposledy mal byť videný v Osturni na blízkom Zamagurí,“ nestráca nádej Jozef Štefaňák, zástupca náčelníka MsP.

Medveďov sa nezľakne

Ročného Maxa, patriaceho k plemenu karelský medvedí pes, zobrali pod naše hory ako živú zbraň, ktorá dokáže plašiť známe šelmy. Stále bol iba v zácviku.

S nápadom získať takéhoto pomocníka prišiel v minulom roku práve Štefaňák. „Medveďa dokáže účinne plašiť a ten sa potom vyhýba tejto lokalite. Chodil som s nim pravidelne každé ráno a večer do lesa. Verím, že sa nájde,“ dúfa mestský policajt.

Videli ste Maxa?

Max má podľa plemena bielo-čierne sfarbenie, ľudovo ho nazývame aj lajka. Má asi 50 centimetrov a váži približne 25 kíl.

Podľa jeho pána by mal byť nažive a v poriadku. V tomto smere oňho obavy nemá. „Vždy si dokázal niečo so sebou priniesť, keď vošiel do lesa. Raz to bola kosť, raz žemľa,“ spomenul šikovnosť svojho miláčika.

Ak ste o tatranskom Maxovi niekde počuli, alebo ste ho dokonca videli, napíšte nám, alebo to oznámte na mestskú políciu vo Vysokých Tatrách.