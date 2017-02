Košičania sa búria: Spojil ich plánovaný výrub pagaštanov!

Riaditeľ SMsZ Róbert Trtík zdôvodnil výrub tým, že zdravotný stav stromov predstavuje pre obyvateľov v tejto lokalite reálne nebezpečenstvo ohrozenia majetku, zdravia, dokonca životov.

"Jeden zo stromov má značnú novú, a zároveň i starú mrazovú trhlinu, siahajúcu do výšky asi dva metre a predstavuje vysoké bezpečnostné riziko. Druhý pagaštan má dutinu ošetrenú fytopatológom, pričom bol urobený vývod na odtok nahromadenej vody. Aj jeho prevádzková bezpečnosť predstavuje vysoké bezpečnostné riziko," tvrdí šéf mestského podniku.

Dodal, že zákon č. 543/2002 Zb. O ochrane prírody a krajiny priamo ukladá správcovi zelene vyrúbanie stromov v havarijnom stave. „V takomto prípade výrub stromov podlieha oznamovacej povinnosti a je potrebné ho vykonať bezodkladne."

Rozdielne názory

Krok správcu a zdôvodnenie sa nepozdáva mnohým Košičanom. Predseda Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) ZO Košice 2013 Ladislav Rovinský si nemyslí, že v danom prípade ide o bezprostredné ohrozenie. "Vtedy by sme hovorili o takomto stave, keby bol vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku," argumentuje Rovinský.

Výrubové konanie

"Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku. Musel by nastať stav, prečo by museli okamžite rúbať a nepočkali na 30-dňové výrubové konanie. Taký stav podľa nás nenastal," trvá na svojom šéf košickej ZO SZOPK.

Kto ponesie zodpovednosť?

Riaditeľ SMsZ Róbert Trtík chápe obavy aktivistov a ochranárov. „Žiadny z nich však neponesie zodpovednosť za prípadne škody, ktoré by havarijný stav spôsobil,“ poznamenal s tým, že by bolo zvláštne predpokladať, že niekto by mal záujem na likvidácii stromov, ktoré sú súčasťou parkovej výsadby bez toho, aby to bolo nutné. Hoci zákon v takomto prípade neukladá náhradnú výsadbu, keďže údajne ide o havarijný stav, zo SMsZ prisľúbili, že ju určite uskutočnia.