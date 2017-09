Agresívna tínedžerka prehovorila o brutálnej bitke na Spiši: Prečo sme mlátili školáčku Miriam (14)!

Kamarátka napadnutej sa bála zakročiť a tak iba všetko dokumentovala. Video odovzdala otcovi napadnutého dievčaťa. Ten už podal trestné oznámenie.

My sme sa včera stretli s otcom napadnutej Miriam aj s jednou z útočníčok. Mirko Ondáš sa najprv k prípadu nechcel vyjadrovať vzhľadom na vyšetrovanie. No pod tlakom emócií a strachu o svoje milované dievčatko sa predsalen rozhovoril.

Video nie je vhodné pre maloletých! Zvuk obsahuje vulgarizmy!

Na dychvyrážajúce zábery, kde dve dievčatá bez štipky zľutovania bijú Mirku (14), kričia po nej, oplzlo jej nadávajú a jedna z nich ju dokonca kopne do tváre, zareagoval otec zbitej takto: “Je to obzvlášť brutálny trestný čin. Je to strašné. Neviem, prečo to urobili, nepoznám ich.”

Video ako dôkaz

Podľa neho video natočila Mirkina kamarátka. “Bála sa zasiahnuť, pomôcť jej, tak to aspoň natočila. Teraz je to dôkazový materiál,” uviedol muž, ktorý sa lieči pre vážne ochorenie. Jeho dcéra vraj celý incident veľmi ťažko znáša: “Má postraumatický šok, má zmätené správanie, musím s ňou ísť na neurologické vyšetrenie, stále má bolesti v chrbtici, v krížovej oblasti.”

Útočníčky jeho dcéru provokovali. “Potrebovali si udrieť. Ona ich ignorovala, tak ju surovo napadli. Keď som to video videl, panebože! Bol som v ten deň na dialýze, prišlo mi zle,” dodal smutne. Odporný skutok sa stal 25. augusta. Dievčina mala modriny po celom tele, vytrhané vlasy, boľavé rebrá a kríže. Najhoršia je však duševná trauma, ktorú utrpela.

Zaútočila aj na iné

Podarilo sa nám vypátrať aj aktérky bitky. Agresívnejšia Daniela (20), ktorá Mirku aj kopla do tváre a celý incident vyprovokovala, bola na prázdninách u príbuzných v inej dedine na Spiši a pochádza zo Žiaru nad Hronom. Podľa svedkov tmavovlasá Daniela zbila v Krompachoch aj iné dievčatá.

Druhá to oľutovala

Sekundovala jej študentka krompašského učilištia Vlaďka (17). Našli sme ju u jej otca. Priznala účasť na incidente a všetko oľutovala. “Je pravda, že som jej dala pohlavok, mala som na to dôvod. Predtým sme mali konflikt, ona dobre vie, prečo odo mňa dostala.”

Dodala však, že ona ju nebila tak, ako Daniela. Tá nemala žiaden dôvod, vôbec ju nepoznala. “Iba prišla k nej, provokovala ju, rómsky na ňu rozprávala. Mima nereagovala, preto jej vytrhla mobil z rúk a nato ju Mima kopla. Vtedy jej Daniela začala dávať päsťovky do hlavy, dvakrát ju kopla do nosa, ťahala ju za vlasy,” vravela Vlaďka.

Dodala, že bitku sledovalo asi 7 prítomných tínedžerov. “Je mi to veľmi ľúto. Bola som vyprovokovaná, nikdy viac by som také niečo neurobila. Teraz je všetko zlo na mňa,” uzavrela vystresovaná a so slzami v očiach. Na záver priznala, že monokel na oku je od brata napadnutej: "Vyhľadal ma a jednu mi vrazil. Nehlásila som to políci."