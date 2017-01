AKTUÁLNE Nora Mojsejová sa opäť vydala: Šokujúci výber partnera!

Informácie o sobáši Košičanky a Nitrana priniesol webový portál korzar.sk. Mojsejová s Versačem sa mali zosobášiť v dedinke v okrese Nitra, teda blízko bydliska ženícha.

Pri obrade mal byť len úzky okruh zainteresovaných, teda dvaja svedkovia. O vyjadrenie sme požiadali aj samotnú Mojsejovú. Keď sme jej však volali, jej mobil zdvihol muž, ktorý sa odmietol predstaviť.

"Pani Mojsejová sa k ničomu nebude vyjadrovať," povedal muž. Skontaktovať sme sa pokúšali aj s Versačem, jeho mobil je však nedostupný.

Údajne nebola ani žiadna hostina, nová pani Kabrheľová nasadla do svojho auta a namierila si to do Košíc.

Najskôr súd, teraz svadba

Najskôr kamaráti, potom si nemohli prísť na meno, aby sa neskôr z tejto dvojice stali opäť kamaráti.

Nora Mojsejová vyfasovala za súd s Versačem ohľadom podvodu 10 rokov väzenia. Ten ju po vynesení tohto rozsudku horlivo obhajoval.

Ide teda o účelový sobáš? František Kabrheľ, ktorý na podnikateľku podal trestné oznámenie, by ho totiž ako blízka osoba mohol stiahnuť.