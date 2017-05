AKTUÁLNE Šialenstvo v Tatrách: Spôsobila ho medvedica s mláďatami

Medvede vyliezli na strom pri obytných domoch. To okamžite vyvolalo rozruch. Atrakciu si prišli pozrieť desiatky ľudí. „Nič lepšie, ako davy ľudí pre vystresovanú matku. To si fakt myslia, že zíde dobrovoľne dole? Veď je to hyenizmus od ľudí,“ komentovali situáciu ľudia na facebooku. "Práve polovica ľudí z Popradu nastupuje do áut a ide sa pozrieť," hneval sa ďalší.

Miesto už uzavreli

Lokalitu, kde sa medvede nachádzajú od rána uzavreli a oblepili ochrannou páskou.

Matku s mláďatami sa snažili zodpovední odohnať. Problémom bolo, že zvieratá sa nachádzali vysoko na strome. Privolaní hasiči ich tak skúšali zahnať prúdom vody. „Chúďatká zvieratá, ešte ani v národnom parku nemajú pokoja,“ hnevala sa verejnosť.

Len aby nespadli!

Použitie vody bolo podľa ochranárov iba skúšobné. Chceli ním totiž zabrániť pádu zvierat z výšky. „Je to hádam aj 12 metrov, hrozí, že konáre sa prelomia a medvede padnú. Od prúdu vody sme ale hneď upustili, keďže to bolo neúčinné,“ vysvetlil pre Plus JEDEN DEŇ Pavol Majko, šéf TANAP-u.

Na mieste sú momentálne ochranári, ktorí situáciu monitorujú. Veria, že situácia sa upokojí a medvede zídu. „Verím, že večer alebo v noci sa poberú a odídu,“ predpokladal Majko.

Tá istá medvedica s mláďatami bola mnohými turistami videná iba pred dvoma dňami na Hrebienku i pri Bilíkovej chate.