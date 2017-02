Babka Margita mala v 101 rokoch spievať na koncerte skupiny Drišľak: Prečo to odmietla?

Piati členovia skupiny sa doberali, že ich vekový priemer je najvyšší na Slovensku. „Vznikli sme v čase, keď mala sedemdesiat,” zaspomínal Viliam Kalman. Svojej susede zablahoželali k výročiu koncertom priamo v obývačke, na ktorom si aj sama zaspievala. Oficiálne ju prijali aj do kapely a dostala od nich svoje originálne cédečko. „Furt sme chceli speváčku, no báli sme sa, aby sa na ňu jeden z nás neulakomil,” zasmial sa Ján Jakubčin.

Keď jej priali okrem šťastia a zdravia aj to, aby sa takto stretli na jej 102. narodeninách, vtipkárka im odpovedala: „Dobre. Božičko vie, či tu ešte budete.” Babka vraví, že recept na dlhovekosť síce má, ale zbytočne by ho dnešným ľuďom vravela, aj tak by ho nedodržiavali: „Na roli by ste aj tak nedreli, neorali, neťahali by ste záprah s volom.” Dodala, že na to, aby človek dlho žil, má veľa robiť a pálenku nepiť: „A nechodiť za frajerkami.”

Na to, prečo ona žije tak dlho, má svojské vysvetlenie: „Asi sa im tam hore v nebi stratil kontrakt na dĺžku môjho života. Tak som ešte tu. A pokiaľ ho nenájdu, musím žiť, až pokiaľ neumriem.” Babka, ktorá bola bezdetná, vychovávala svojho mladšieho brata po smrti ich otca, ktorý zomrel v Amerike. Neskôr sa k nej prisťahovala jeho dcéra, už vyše 40 rokov žije so svojou neterou Máriou a jej rodinou. Pre dobrú povahu ju majú všetci veľmi radi.

Starenka stále dokáže pomocou paličky sama prejsť, obliecť sa, umyť sa. Ešte vo svojich 85 rokoch dokázala povarovať malé deti. Zo všetkého sa najradšej modlí, počúva sväté omše, no najmä spieva. Stovky ľudových piesní naučila aj svoje netere. „Frajera mac budzem, ľubic ho nebudzem,” prezradila svoju najobľúbenejšiu. A prečo bola doteraz najväčšou fanúšičkou Drišľaku? Dvaja jej členovia sú odmala jej susedmi a prvú skúšobňu mali v chate vedľa jej domu.

Tetuška tak mala počas ich skúšok koncerty zadarmo. Ani v pokročilom veku si na nič nesťažuje a humor ju neopúšťa: „Dobre mi je, len keby sa mi pritrafil nejaký kamarát. Taký, čo by mal korunky, kus by požil a potom by sa pobral ľahnúť si do truhly a majetok mi zanechal. A potom by prišiel druhý,” fígľuje. No zvážnie pri spomienke na druhú svetovú vojnu, ktorú prežila: „Nechcite sa niečoho takého dožiť.”